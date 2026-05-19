Stellantis prépare une offensive avec ses "e-cars" à moins de 15 000 euros

Le groupe Stellantis produira dès 2028 en Italie une nouvelle génération d'"e-cars" électriques abordables destinée au marché européen. Avec ces petites citadines à moins de 15 000 euros, le constructeur veut renouer avec la voiture populaire, regagner des parts de marché et profiter du futur cadre réglementaire mis en place par Bruxelles.

Le groupe Stellantis produira dès 2028 en Italie une nouvelle génération d'"e-cars" électriques abordables destinée au marché européen dans l'usine de Pomigliano d'Arco. ©Stellantis

Stellantis va produire dès 2028 en Italie des "e-cars", petites voitures électriques bon marché, destinées au marché européen, a annoncé le constructeur automobile, qui marque ainsi son retour dans les modèles à bas prix.

Ces "e-cars", qui sortiront sous "plusieurs marques" du groupe, seront fabriquées à Pomigliano d'Arco (Italie), dans une usine qui a notamment produit la Fiat Panda, a précisé le groupe. La marque Fiat aura sous toute vraisemblance son propre modèle, mais ce ne sera pas la seule. Le groupe ne souhaite pas encore dévoiler l'intégralité de sa stratégie à quelques jours du plan qui sera présenté dans deux jours, le 21 mai 2026, par Antonio Filosa, directeur général de Stellantis. Le site italien produit actuellement des Fiat Pandina (112 000 unités assemblées en 2025) et des Alfa Romeo Tonale. En attendant le lancement du projet E-Car, les modèles actuels continueront d’être fabriqués à l’usine de Pomigliano. Les plans d’Alfa Romeo sont en cours de finalisation et feront l’objet d’une annonce dédiée dans un avenir proche.

"Véhicule électrique, compact, innovant et abordable"

Cette voiture est l'exemple type des petites citadines abordables qui ont fait le succès de l'industrie automobile européenne, jusqu'à ce que les constructeurs européens, Stellantis en tête, privilégient des modèles plus chers. Toutes marques confondues, il s'est vendu jusqu'à un million de petits modèles tels que la Peugeot 107 et la Citroën C1, qui ont disparu du marché européen en 2019. Jusqu'à présent, Alain Favey, patron de Peugeot dans le monde, a toujours affirmé que Peugeot ne reviendrait pas sur ce segment. Mais Citroën ou encore Opel pourraient très bien profiter du concept.

Le groupe aux quatorze marques (Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Opel, Jeep, Ram…), qui a perdu des parts de marché en Europe depuis quatre ans, mise sur ces modèles pour reconquérir les consommateurs européens et promet un "design innovant" ainsi que "des technologies électriques de pointe".

C'est aussi une stratégie de résistance à la vague de voitures chinoises électriques bon marché qui déferle sur l'Europe. Stellantis suit l'exemple de Renault et Volkswagen qui, depuis 2024-2025, ont commencé à baisser leurs prix et à développer ou annoncer des petites voitures électriques abordables. Mais, selon un porte-parole du groupe, il reste toujours "cet écart de 5 000 euros entre une voiture thermique et son équivalente en électrique". L'e-car de Stellantis vise une entrée sur le marché à moins de 15 000 euros.

"L'e-car est un véhicule électrique, compact, innovant et abordable, développé dans la tradition européenne de la mobilité pour tous. Elle répond à la contraction sans précédent du segment des petites voitures abordables en Europe ces dernières années", a expliqué le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, cité dans un communiqué.

"Les clients souhaitent le retour de petits véhicules élégants, fièrement produits en Europe, à la fois abordables et respectueux de l'environnement", a-t-il souligné. Pas question donc de s'appuyer sur le style des kei cars à la japonaise. Stellantis l'affirme : ce sera une petite voiture mais avec notre style !

Moins de 4,20 m de long

Cette initiative permettra aussi au groupe italo-franco-américain de répondre aux exigences de l'Union européenne, qui imposent aux constructeurs automobiles un pourcentage croissant de voitures électriques dans leurs ventes en Europe. Bruxelles avait indiqué fin 2025 que le décompte serait plus favorable pour les petites voitures électriques bon marché.

La Commission européenne avait ainsi annoncé le 16 décembre dernier la création d'une nouvelle catégorie de voitures électriques abordables, classées dans la catégorie M1E, qui seront moins taxées et compteront pour 1,3 voiture dans l'offre électrique des constructeurs, si elles sont produites en Europe. Le Parlement européen doit encore entériner cette proposition.

Bruxelles a évoqué quelques critères pour cette catégorie : moins de 4,20 mètres de long et un prix inférieur à 15 000 euros. La R5 électrique et la Twingo de Renault ainsi que la future ID. Polo de Volkswagen ont été citées en exemple. (avec Catherine Leroy)