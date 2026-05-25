Segment C-SUV : les offres phares d'un marché clé pour les flottes

Devenu incontournable en Europe, le segment des C‑SUV est également l’un des plus convoités au sein des flottes. Les évolutions réglementaires et fiscales ont d’ailleurs poussé les constructeurs à multiplier les offres 100 % électriques, conscients de l’importance que représente un tel marché. Le Journal des Flottes fait le point sur les forces en présence, à travers leurs motorisations, leurs autonomies ou encore leurs prix.

Hybride et électrique, le nouveau Mercedes-Benz GLB s'ouvre toutes les portes. ©Mercedes-Benz

Les best-sellers

Peugeot 3008 : Lancée en 2024, la troisième génération du Peugeot 3008 bénéficie d’une large gamme de motorisations, grâce à sa plateforme multiénergie. Le C‑SUV du Lion est ainsi d’abord proposé en microhybride, avec le petit moteur 1,2 l de 3 cylindres de 145 ch, à partir de 39 500 euros. Il est également disponible en hybride rechargeable de 195 ch, facturé à partir de 43 490 euros.

Pour ce qui est de l’électrique, le Peugeot e‑3008 fut dans un premier temps proposé en version de 210 ch, dotée d’une batterie de 73 kWh lui permettant d’afficher une autonomie de 527 km. En 2025, Peugeot a également ajouté une déclinaison de 320 ch à transmission intégrale, toujours avec la batterie de 73 kWh (525 km d’autonomie) et une version à forte autonomie (700 km) avec un moteur de 230 ch et une batterie de 98 kWh. Le ticket d’entrée est fixé à 44 990 euros et grimpe à 46 990 euros pour le modèle à grande autonomie. Pour ce dernier, il faudra en revanche se montrer patient au moment de la livraison, les délais pouvant dépasser un an.

Renault Scenic E-Tech : Best‑seller électrique sur le marché des flottes, le Renault Scenic E‑Tech a su conquérir sa clientèle depuis son lancement en 2024. Au catalogue, vous avez le choix entre une batterie de 60 kWh ou de 87 kWh, de quoi offrir respectivement 429 et 623 km d’autonomie. La gamme tarifaire débute à 41 990 euros.

Pour ceux qui sont moins sensibles à l’électrique, Renault propose également un large choix de C‑SUV thermiques. Il y a tout d’abord le Symbioz, commercialisé dans un premier temps dans une version E‑Tech hybride de 145 ch, remplacée l’an dernier par une déclinaison plus puissante de 160 ch, dont les tarifs commencent à 33 800 euros. Cette mécanique a été rejointe par une version microhybride, équipée d’un 4 cylindres de 140 ch, vendue à partir de 29 900 euros pour l’entrée de gamme.

Si vous souhaitez plus grand, vous pouvez vous diriger vers les Austral et Espace, tous deux restylés en 2025 et désormais uniquement disponibles en motorisation full hybrid E‑Tech de 200 ch. Pour le premier, il faut débourser un minimum de 41 800 euros, tandis que pour le second, les tarifs s’échelonnent de 45 500 à 50 800 euros.

BMW X1 : Lancée en 2022, la troisième génération du BMW X1 dispose d’une large palette technologique, allant du 100 % électrique aux versions essence et diesel microhybridées, en passant par deux déclinaisons hybrides rechargeables. En essence, le SUV bavarois jouit d’une puissance de 170 ch et est facturé à partir de 47 750 euros, tandis que ses versions diesel, qui développent 163 et 211 ch, affichent un prix catalogue débutant respectivement à 50 550 et 54 800 euros. Pour les motorisations hybrides rechargeables de 245 et 326 ch, les tarifs grimpent à 56 850 et 59 850 euros.

Finalement, les prix les moins élevés concernent les versions 100 % électriques, qui ont d’ailleurs bénéficié d’une légère mise à jour en début d’année 2026, se démarquant notamment par leur autonomie accrue. Commercialisé à partir de 46 990 euros, le BMW iX1 embarque désormais une batterie à la capacité nette de 64,7 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 516 km entre deux recharges. La déclinaison coupé de l’iX1, l’iX2, venue compléter la gamme en 2024, reçoit aussi une mise à jour en 2026. Son rayon d’action grimpe également à 516 km, pour des tarifs qui débutent toujours à 46 990 euros pour l’entrée de gamme.

Les nouveautés

DS N° 7 : Lancé en 2017, le DS 7 laisse place cette année au N° 7. Reposant sur la plateforme multiénergie STLA Medium du groupe Stellantis, il sera d’abord disponible dans une version hybride de 145 ch, facturée à partir de 43 900 euros. Mais cette deuxième génération du C‑SUV marque surtout l’arrivée, pour la première fois, de motorisations 100 % électriques. La première de 230 ch, disponible uniquement en traction, est dotée d’une batterie de 73,7 kWh, garantissant au modèle jusqu’à 543 km d’autonomie en cycle mixte WLTP.

La deuxième de 245 ch, également en traction, offre quant à elle un rayon d’action accru grâce à une batterie plus généreuse de 97,2 kWh. Ici, le DS N° 7 peut parcourir jusqu’à 740 km entre deux recharges. Enfin, la version de 350 ch en transmission intégrale hérite aussi de la grosse batterie de 97,2 kWh, mais son autonomie est abaissée à 679 km en WLTP. Les tarifs des motorisations électriques oscillent de 46 990 à 77 520 euros. Les premières livraisons interviendront au mois d’octobre prochain.

Mercedes-Benz GLB : La deuxième génération du Mercedes‑Benz GLB, qui remplace l’actuel opus mais aussi l’EQB, est arrivée dans les concessions françaises en mars 2026. Toujours disponible en 5 ou 7 places, le SUV familial adopte une nouvelle plateforme, lui permettant d’être à la fois proposé en hybride 48 V et en 100 % électrique. Pour cette dernière motorisation, grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, le GLB EQ pourra réaliser jusqu’à 631 km entre deux recharges, selon la norme WLTP. Seuls les prix des versions à batterie sont pour l’instant connus, avec un ticket d’entrée fixé à 55 900 euros.

Alpine A390 : En attendant la version GTS de 470 ch disponible courant 2026, l’Alpine A390 a commencé sa carrière en version GT de 400 ch, dont les tarifs débutent à 67 500 euros. Grâce à une batterie qui offre une capacité généreuse de 89 kWh utiles, ce crossover familial 100 % électrique, le premier de la marque au A fléché, est capable de parcourir jusqu’à 557 km entre deux recharges.

Les outsiders

Skoda Elroq : Disponible sur le marché français dès 33 430 euros depuis début 2025, le Skoda Elroq se décline en trois niveaux de puissance et trois capacités de batterie. Avec l’accu de 52 kWh nets, le petit C‑SUV est équipé d’un moteur électrique de 170 ch et affiche une autonomie atteignant jusqu’à 372 km selon le cycle mixte WLTP.

Le cœur de gamme se compose de l’offre mariant une batterie de 58 kWh nets et une machine électrique de 204 ch, permettant à l’Elroq de parcourir entre 397 et 418 km entre deux recharges. Enfin, les versions les plus musclées, dans la gamme actuelle, reposent sur une batterie de 77 kWh nets et un moteur offrant 286 ch. De quoi afficher des performances d’un autre calibre, mais aussi un rayon d’action bien plus large jusqu’à 579 km.

Volkswagen Tiguan : Commercialisée depuis 2024, la troisième génération du Volkswagen Tiguan voit sa gamme débuter à 41 500 euros en version essence microhybride de 131 ch. Plus puissante, l’offre de 150 ch, également microhybridée, démarre quant à elle à 52 650 euros.

Viennent ensuite les versions diesel de 150 et 193 ch (ici en transmission intégrale), respectivement affichées à partir de 50 600 et 66 300 euros. Enfin, la gamme est complétée par deux offres hybrides rechargeables, l’une affichant 204 ch et l’autre 272 ch. Dans les deux cas, le système accueille une batterie de 19,7 kWh nets permettant d’annoncer une autonomie électrique comprise entre 110 et 128 km. Les tarifs s’échelonnent de 54 800 à 67 850 euros pour le haut du panier.

Citroën C5 Aircross : Arrivé dans les concessions françaises à l’automne 2025, le Citroën C5 Aircross entame en 2026 sa première année pleine de commercialisation. Le C‑SUV sera d’abord proposé avec une motorisation électrique de 210 ch et une batterie de 73 kWh, pour une autonomie de 520 km. Ici, l’entrée de gamme débute à 40 290 euros.

Enfin, le Citroën ë‑C5 Aircross est depuis peu disponible à la commande dans une seconde version électrique de 230 ch, qui accueille cette fois une batterie de 97 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 680 km. Mais le C‑SUV de la marque aux chevrons est également proposé en microhybride de 145 ch, à 34 990 euros, ainsi qu’en PHEV avec une autonomie électrique de 86 km, commercialisé à partir de 42 490 euros hors malus.