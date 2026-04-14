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Constructeurs

Citroën : les véhicules électriques atteignent 40 % des commandes

Publié le 14 avril 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Avec le prix actuel des carburants, le véhicule électrique est plus que jamais dans la course aussi bien dans le VO que dans le VN. Ainsi, Citroën annonce que, durant la première quinzaine d'avril 2026, la part des électriques dans les commandes de clients particuliers atteint 40 %.
Citroën hausse des commandes électriques
L'ë-C3 Aircross est le modèle électrique Citroën qui affiche la plus forte croissance en France au T1 2026. ©Citroën

Il est incontestable que la guerre en Iran et ses conséquences sur le prix des carburants ont poussé les véhicules électriques sur le devant de la scène.

 

Il y a quelques jours, La Centrale a annoncé que les recherches pour des véhicules d'occasion avaient bondi de 91 % durant la première quinzaine du mois de mars 2026.

 

Cela se ressent aussi dans les showrooms des concessionnaires et logiquement chez les constructeurs.

 

Citroën propose une prime à la reprise pouvant atteindre 6 000 euros

 

Xavier Chardon, directeur général de Citroën, le confirme au micro de BFM Business : "Depuis le début de l'année, on constate que la demande sur l'électrique accélère."

 

"On le voit au mois de mars et je le vois encore plus au mois d'avril", poursuit le dirigeant. [...] Sur les quinze premiers jours, on est à 40 % de commandes de clients particuliers sur l'électrique chez Citroën."

 

Ce que cachent les bons chiffres des ventes de modèles électriques en mars 2026

 

Une envolée des commandes qui se traduira dans quelques mois dans les immatriculations de la marque aux chevrons.

 

Pour l'heure, à la fin du premier trimestre 2026, la part des VE dans ses ventes atteint 26,3 %, avec 9 061 unités. Des chiffres en hausse de 22,5 %.

 

La citadine ë-C3 est le modèle à volume de ce premier trimestre, avec 4 343 immatriculations, mais sa courbe faiblit (-29,8 %). Il faut plutôt chercher la croissance du côté de la variante Aircross de l'ë-C3 avec 850,3 % de mieux et un volume de 2 832.

 

 

Au global, la dynamique de Citroën est bonne mais pas meilleure que le marché puisque, dans l'ensemble, les VE progressent de 50,5 % sur le trimestre et s'adjugent 27,9 % du marché français (112 083 unités).

 

Leasing social 2026 : un lancement en juin et un dispositif élargi aux gros rouleurs

 

Gageons que la saison 3 du leasing social, qui pourrait débuter en juin prochain avec 100 000 véhicules subventionnés, donnera un nouvel élan à la gamme électrique de Citroën.

 

Rappelons qu'en 2025, Citroën avait totalisé 24 771 véhicules électriques, en hausse de 67,1 %, pour ainsi afficher une part de VE de 21,4 %. Le marché français, en baisse de 5 %, avait enregistré 326 923 immatriculations de VE (+12,5 % ; 20 % de pdm).

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