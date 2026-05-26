Le Lancia Gamma arrive en renfort

Après le lancement de l’Ypsilon en 2024, Lancia enrichit sa gamme d’un second modèle : le Gamma. Si ce nom bien connu de la marque italienne refait surface, il désigne aujourd’hui un SUV proposé en hybride et en 100 % électrique. Les prises de commandes ouvriront à la fin de l’été 2026.

Le Gamma vient compléter la petite gamme de Lancia, jusqu'ici seulement composée de l'Ypsilon. ©Lancia

Lancia vient de lever le voile sur son tout premier SUV. Baptisé Gamma, il ressuscite donc une appellation déjà utilisée par la marque italienne entre 1975 et 1984. En revanche, ce nouveau modèle n’a que le nom en commun avec la berline et le coupé d’antan.

Initialement prévu pour être 100 % électrique, le Lancia Gamma sera finalement également décliné en version microhybride. Fabriqué en Italie, dans l’usine de Melfi, il sera disponible à la commande après l’été 2026. Ses tarifs devraient être dévoilés à cette occasion.

Hybride et électrique

Basé sur la plateforme STLA Medium, comme son cousin technique, le DS N°7, le Lancia Gamma mesure 4,67 m de long, 1,89 m de large et 1,66 m de haut. Si de plus amples informations seront communiquées dans les prochains mois, on sait néanmoins que le SUV sera proposé dans une version microhybride de 145 ch, ainsi que dans trois motorisations 100 % électriques.

La première de 230 ch, disponible uniquement en traction, devrait être dotée d’une batterie de 73,7 kWh, garantissant au modèle jusqu’à 540 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. La seconde de 245 ch, également en traction, offre quant à elle un rayon d’action accru grâce à une batterie plus généreuse de 97,2 kWh. Ici, le Lancia Gamma peut parcourir jusqu’à 740 km entre deux recharges.

Enfin, la version de 350 ch en transmission intégrale devrait aussi hériter de la grosse batterie de 97,2 kWh, mais son autonomie est abaissée à 675 km en WLTP.

Un modèle crucial pour l’avenir de Lancia

Le Gamma vient donc s’ajouter à la petite gamme de Lancia, jusqu’ici limitée à un seul modèle : l’Ypsilon. Lancée en 2024, la nouvelle génération de la citadine peine néanmoins à répondre aux attentes. En France, elle n’a trouvé que 850 acheteurs en 2025.

Ses performances commerciales sont plus encourageantes en Italie, son marché de prédilection, avec 11 754 immatriculations. Pour autant, la marque a vu ses ventes chuter de 64 % sur un an.

Alors si le Gamma a pour objectif de remettre Lancia sur de bons rails, les récentes annonces de Stellantis dans le cadre de son plan stratégique FaSTLAne 2030 soulèvent tout de même quelques inquiétudes quant à l’avenir de la marque. Cette dernière sera en effet désormais recentrée sur son marché d’origine, l’Italie, et placée sous le contrôle de Fiat.

Une réorientation qui contraste avec les ambitions européennes affichées lors du grand retour de Lancia sur le Vieux Continent en 2024. Après le Gamma, la marque prévoit d’ailleurs d’enrichir sa gamme d’un troisième modèle : la Delta. Cousine de la DS N4, il s’agira donc d’une berline compacte, attendue pour 2028.