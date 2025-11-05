Il faut sauver le soldat Lancia

Pour les passionnés d’automobile, Lancia incarne l’élégance italienne, l’innovation audacieuse et la nostalgie d’une gloire sportive légendaire. Si la marque avait fait le choix de déserter la France et l’Europe en 2016, Lancia était cependant toujours bien présente en Italie, son seul et unique marché depuis cette période.

D’autant que le constructeur italien y écoulait encore, en 2023, pas moins de 45 000 Ypsilon, le seul modèle de sa gamme. La citadine représentait alors 15 % de part de marché sur son segment et se positionnait comme la troisième voiture la plus vendue en Italie. Une belle performance pour un modèle lancé en 2011.

Alors, lorsque Lancia officialisait son grand retour en 2024 sur de nombreux marchés européens, dont la France, l’annonce n’était pas passée inaperçue. Amorcée par le groupe Stellantis, que la marque a intégré lors de la fusion de PSA et FCA en 2021, cette renaissance avait éveillé un réel engouement. Mais près de deux ans plus tard, cet enthousiasme est-il toujours au rendez-vous ?

Le retour manqué de l’Ypsilon

Le retour sur le devant de la scène de Lancia a donc été initié par le lancement de la nouvelle génération de l’Ypsilon. Autrefois dérivée des Fiat 500 ou Panda, elle se base désormais sur la Peugeot 208 (et l’Opel Corsa), dont elle reprend presque tout. D’ailleurs, il faut dire que, de profil, la ressemblance est assez frappante.

Malgré ses efforts pour essayer de s’émanciper, avec notamment son design raffiné, son habitacle au style singulier ou encore son positionnement premium, la Lancia Ypsilon reprend les mêmes caractéristiques techniques que sa cousine française. À savoir la plateforme CMP mais aussi, et surtout, les mêmes motorisations hybride 48 V ou 100 % électrique.

Mais contrairement à la Peugeot 208, la Lancia Ypsilon connaît une carrière difficile. En France, la citadine italienne s’est en effet écoulée à quelque 635 exemplaires depuis le début de l’année 2025 (chiffres à fin octobre 2025), soit 100 fois moins que la 208 (62 089 unités).

Certes, la France n’est pas le marché de prédilection de Lancia. Mais même en Italie, qui est pourtant son terrain de jeu privilégié, la nouvelle Ypsilon peine à s’imposer et à retrouver les volumes de la génération précédente. Avec seulement 8 260 immatriculations recensées en 2025 (contre 29 922 en 2024), la citadine est reléguée à la 45e place des modèles les plus vendus sur le marché italien, loin derrière les Peugeot 208 (28 250 exemplaires) et Citroën C3 (33 763 ex.).

Avec un seul modèle dans sa gamme, Lancia vend donc moins de voitures en Italie que les chinois MG (42 991 ex.), BYD (16 743 ex.) et Omoda & Jaecoo (11 082 ex.). La faute sans doute à un positionnement tarifaire trop élevé. Car la nouvelle Lancia Ypsilon est bien plus chère que son ancienne mouture. En France, elle démarre à 24 500 euros dans sa motorisation hybride 48 V, et grimpe à 34 800 euros en électrique. Soit presque le double de l’ancienne version la plus chère qui roulait au GPL.

Le renfort de deux autres modèles d’ici à 2028

Si l’Ypsilon donne le coup d’envoi du grand retour de Lancia, la citadine n’est que le premier modèle d'une gamme qui en comptera deux autres d'ici à 2028. En 2026, la marque ressuscitera en effet l’appellation Gamma, déjà utilisée par Lancia entre 1975 et 1984.

En revanche, cette nouvelle Lancia Gamma n’aura que le nom en commun avec la berline et le coupé d’antan. Elle devrait en effet prendre la forme d’un crossover 100 % électrique du segment D, dérivé du DS N° 8.

Enfin, en 2028, Lancia devrait compléter sa gamme avec le retour d’une icône : la Delta. Cousine de la DS N° 4, cette berline compacte du segment C devrait également être proposée avec des motorisations 100 % électriques.

Le rallye pour redorer son image ?

En octobre 2025, Lancia a annoncé son grand retour dans le championnat du monde des rallyes dès 2026. La marque, qui fêtera l’an prochain son 120e anniversaire, concourra en catégorie WRC 2, avec l’Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Pour rappel, la marque italienne est toujours la plus titrée en WRC, avec onze titres constructeur acquis entre 1972 et 1992, devant Citroën (9) et Toyota (7). Un succès qu’elle doit à des modèles mythiques comme la Fluvia coupé, la Stratos, la 037, la Delta S4 ou encore la Delta Integrale.

Mais pour certains, ce retour en rallye ressemble davantage à un coup marketing qu’à une stratégie de longue haleine pour replacer Lancia au sommet de la discipline mondiale. D’autant que la trajectoire de la marque est orientée vers le 100 % électrique…