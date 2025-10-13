Lancia ouvre son vingtième point de vente à Chambourcy

Publié le 13 octobre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 3 min de lecture

Stellantis poursuit le déploiement de son réseau Lancia en ouvrant une nouvelle concession à Chambourcy, dans les Yvelines (78). Au total, la marque est représentée dans 20 points de vente.

Le groupe Vauban a ouvert la vingtième concession Lancia. Elle se situe à Chambourcy (78). ©Lancia

Après un retour sur le marché français en 2024, Lancia poursuit le déploiement de son réseau. La marque italienne vient d’inaugurer sa vingtième Casa Lancia à Chambourcy (78), détenue par le groupe Vauban. Les Casa Lancia, à mi-chemin entre le showroom et le salon, servent de vitrine à la nouvelle génération de la Ypsilon, premier modèle du renouveau de la marque. Présente désormais dans vingt villes, Lancia dispose au total de 91 points de service sur le territoire. Parmi les 20 adresses, dix-sept sont détenues par des investisseurs privés. Les Casa Lancia se veulent plus intimistes que les concessions classiques, avec une présentation soignée inspirée du design italien. Elles intègrent aussi un parcours d’achat combinant outils numériques et accueil physique. Des ventes très modestes Pour l'instant, la marque ne propose qu'un seul modèle, la Ypsilon, proposée en trois motorisations : hybride (110 ch), électrique (156 ch, jusqu’à 425 km d’autonomie annoncée) et sportive électrique (HF, 280 ch). Pour l'instant, la marque semble avoir de la peine à se faire une place au soleil, car seulement 571 véhicules ont été immatriculés en neuf mois, dont 90 électriques. 55 % des immatriculations ont été faites auprès de canaux tactiques (205 en location longue durée, 113 en véhicule de démonstration). Même en Italie, ce renouveau semble être compliqué. À fin septembre, la marque s'est écroulée sur son marché local de 75,5 % pour représenter seulement 7 326 immatriculations (contre 29 922 unités en 2024) dans un marché en recul de 2,3 %. Depuis son lancement, Lancia promet une nouveauté tous les deux ans avec l'arrivée en 2026 du Gamma, un crossover d'environ 4,60 m de long et qui sera produit dans l'usine italienne de Melfi. En 2028, la marque prévoit une mise sur le marché de la Delta, une compacte de 4,40 m. Les vingt Casa Lancia en France à octobre 2025 Casa Lancia Caen (Polmar)

Casa Lancia Chambéry (Vendramini)

Vauban FJA Chambourcy (Vauban)

Casa Lancia Clermont-Ferrand (Gerbier)

Casa Lancia Dijon (Amplitude)

Casa Lancia La Défense (Stellantis & You)

Casa Lancia La Rochelle (Locmane)

Casa Lancia Lille - Lomme (Stellantis & You)

Casa Lancia Lyon - Vaise (Stellantis & You)

Casa Lancia Marseille Sud (Parascandola)

Casa Lancia Montbéliard (Nedey)

Casa Lancia Montpellier (Koala)

Casa Lancia Montrouge (BPM)

Casa Lancia Lesmenils (Car Avenue)

Casa Lancia Nantes - Orvault (BPM)

Casa Lancia Nice (Sanchez Julie)

Casa Lancia Perpignan (Tressol Chabrier)

Casa Lancia Reims (Walker)

Casa Lancia Valenciennes (Gervais)

Casa Lancia Villefranche-sur-Saône (Nomblot)

