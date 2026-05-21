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Constructeurs

La Citroën 2CV est de retour !

Publié le 21 mai 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
À l'occasion de la présentation du plan stratégique de Stellantis, Xavier Chardon, le patron de Citroën, a confirmé le retour de l'iconique 2CV. Elle sera naturellement électrique et à moins de 15 000 euros. Il a donné rendez-vous au Mondial de Paris 2026 pour en savoir plus.
Citroën 2CV
En 2009, Citroën avait présenté le concept Revolte, largement inspiré de la 2CV. Malheureusement sans suite. ©Citroën

Cette fois, ça y est, la 2CV est de retour ! Xavier Chardon, le patron de Citroën, l'a annoncé depuis Détroit lors de la présentation du nouveau plan stratégique de Stellantis ce 21 mai 2026.

 

Cette nouvelle 2CV fera partie des modèles électriques à moins de 15 000 euros que Stellantis a annoncés à partir de 2028. Fiat aura aussi son modèle accessible où Stellantis cherche à avoir une équivalence de prix entre électrique et thermique.

 

Rendez-vous au Mondial de Paris

 

Mais revenons à notre 2CV. Durant sa rapide présentation, Xavier Chardon a toutefois montré une silhouette, feux allumés, qui laisse deviner quelques traits.

 

Le patron de la marque aux chevrons a donné rendez-vous au Mondial de Paris pour en découvrir davantage sur le retour de cette icône.

 

"C'est un moment très important parce que, en 1948, la 2CV avait donné la liberté de mobilité à des millions de personnes et, 80 ans plus tard, la nouvelle 2CV va démocratiser la mobilité électrique", a-t-il poursuivi.

 

Plusieurs fois, nous avions cru au retour de la 2CV et notamment en 2009 avec le concept Revolte, dévoilé à l'occasion du salon de Francfort. En 2010, un autre concept, le Survolt, affichait une filiation stylistique (à l'avant) avec la 2CV.

 

 

En 2015, le concept Cactus, encore dévoilé à Francfort, s'inspirait de la 2CV dans sa simplicité et sa frugalité. Malheureusement, le modèle de série, très loin du concept, sera un flop.

 

C'est aussi à partir de cette époque que Citroën s'est perdue en se positionnant sur "l'essentiel", ce qui vaudra dix ans de mal de tête aux équipes produits et marketing.

 

Longtemps Citroën n'a pas semblé vouloir cultiver son fantastique héritage. Les temps changent. Peut-être le signe d'un vrai renouveau des chevrons et enfin le retour d'une stratégie claire.

 

Seul bémol pour le retour de ce modèle français emblématique, il sera fabriqué dans l'usine italienne de Pomigliano d'Arco, avec son équivalent chez Fiat.

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