Stellantis et Wayve s’allient pour démocratiser la conduite automatisée

Stellantis accélère sur la conduite automatisée. En parallèle de la présentation de son plan FaSTLAne 2030 le 21 mai 2026, le constructeur italo-franco-américain annonce son partenariat stratégique avec la start-up britannique spécialisée dans la conduite automatisée par IA, Wayve. Le groupe compte intégrer le système Wayve AI Driver à sa plateforme dédiée à l’autonomie, STLA AutoDrive.

Cette plateforme vise à construire une base flexible destinée à évoluer vers des niveaux d’automatisation plus élevés. Ce partenariat fait suite à l’investissement stratégique de Stellantis dans Wayve. "La collaboration entre les deux entreprises combine l’intelligence artificielle de conduite end-to-end de Wayve avec la plateforme STLA AutoDrive de Stellantis, son expertise d’ingénierie et sa capacité industrielle à grande échelle", précise Stellantis dans son communiqué.

"Nos équipes ont déjà démontré la rapidité avec laquelle le Wayve AI Driver peut être intégré aux plateformes de véhicules Stellantis, permettant le développement d’un prototype en moins de deux mois", se satisfait Alex Kendall, cofondateur et directeur général de Wayve. "En combinant l’IA de Wayve avec l’expertise d’ingénierie, l’échelle industrielle et la portée mondiale de Stellantis, nous accélérons notre mission : rendre l’autonomie accessible à tous les véhicules, partout dans le monde."

Permettre la conduite autonome de niveau 2++

L’intégration de la technologie de Wayve à STLA AutoDrive doit permettre une conduite autonome de "niveau 2++", toujours sous la supervision d’un conducteur. Cela permet notamment de couvrir des scénarios de conduite sur autoroute et dans les environnements urbains. L’évolution vers des niveaux d’automatisation supérieurs ne sera possible qu’en fonction de "la maturité réglementaire et des attentes des clients".

"Cette collaboration démontre comment l’association des expertises permet de déployer des technologies avancées à l’échelle mondiale, tout en plaçant la sécurité et l’expérience client au centre", se réjouit Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis. Toutefois, il faudra patienter avant de voir arriver cette solution intégrée aux véhicules français.

En effet, la première intégration sur des véhicules est prévue en Amérique du Nord à partir de 2028. Mais Stellantis précise que l’IA de Wayve et STLA AutoDrive sont conçues pour s’adapter aux différents pays et à tout type de modèle, et devraient être déployées progressivement sur plusieurs marchés.