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Constructeurs

Le logiciel d'aide à la conduite de Tesla adopté par la Lituanie

Publié le 21 mai 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Tesla vient d’obtenir une nouvelle homologation européenne pour son logiciel d’aide à la conduite appelé Full Self-Driving Supervised. Après les Pays-Bas, la Lituanie devient le deuxième pays du continent à autoriser son déploiement. 
Tesla FSD Supervised
Tesla vient d’acquérir les homologations nécessaires pour déployer son FSD Supervised en Lituanie. ©X-Tesla Europe, Middle East & Africa.

Et une homologation de plus pour Tesla en Europe. Le constructeur américain a en effet annoncé sur X (ex-Twitter) que son logiciel d’aide à la conduite Full Self-Driving (FSD) Supervised venait d’acquérir les homologations nécessaires pour être déployé en Lituanie. Pour le groupe dirigé par Elon Musk, il s’agit du deuxième pays du Vieux Continent à bénéficier de ce type d'autorisation.

 

Rappelons que Tesla cherche à rendre le FSD disponible partout en Europe, mais il se retrouve souvent bloqué par la réglementation de l’Union européenne. Pour aller plus vite sur le sujet, le constructeur américain passe par les régulateurs des différents pays européens. C’est ce qui s’est passé au mois d’avril 2026, où le régulateur néerlandais RDW a approuvé l’utilisation du FSD Supervised.

 

Le bénéfice net de Tesla plonge en 2025

 

Comme le précise Reuters, l’enjeu est important pour Elon Musk, qui cible les dix millions d’abonnements FSD actifs d’ici 2035. Actuellement, Tesla compte 1,3 million de clients abonnés à son FSD dans le monde. Précisons que le FSD de Tesla permet une conduite autonome, sous une supervision active du conducteur.

 

D’autres pays européens intéressés

 

D’autres pays du continent devraient prochainement emboîter le pas aux Pays-Bas et à la Lituanie. Certains d'entre eux peuvent reconnaître la certification néerlandaise et ainsi autoriser le FSD de Tesla.

 

Le 20 mai 2026, le ministère grec des Transports a annoncé qu’un projet de loi était en préparation pour accorder à son tour l'utilisation du logiciel, selon les informations de Reuters. Idem pour la Belgique qui devrait suivre le même processus d’homologation. Notons que les tests du régulateur néerlandais ont duré plus d’un an et demi sur des pistes d’essai et sur route ouverte. En France, quelques véhicules Tesla testent le FSD sans pour autant que le dispositif soit autorisé pour le moment.

 

Véhicule autonome : la France somme l’Europe de passer à l’action

 

Toutefois, le haut-commissariat au Plan vient de publier un rapport alarmant sur le retard de l’Europe en matière de véhicules autonomes et sur la nécessité d’accélérer sur le sujet. Outre les Pays-Bas et la Lituanie, de nombreux pays du monde ont déjà homologué le Full Self-Driving Supervised de Tesla, à l’instar de l’Australie, du Canada, de la Chine, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, de la Corée du Sud et des États-Unis.

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