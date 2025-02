Stellantis se lance dans la conduite autonome de niveau 3 avec STLA AutoDrive

Le groupe Stellantis dévoile son système de conduite autonome de niveau 3 baptisé STLA AutoDrive 1.0. Développé en interne, il permet d'aller jusqu’à 60 km/h, même de nuit ou lors de conditions météorologiques dégradées.

Avec STLA AutoDrive, Stellantis entre dans l'ère de l'autonomie de niveau 3. ©Stellantis

Un challenger de plus vers le véhicule autonome ? Après l’annonce de BYD qui compte déployer un système de conduite autonome dans une grande partie de ses modèles, Stellantis présente aujourd’hui son premier prototype de conduite automatisée STLA AutoDrive 1.0. Réalisé en interne, il permet une autonomie de niveau 3, qui offre la possibilité d'aller jusqu’à 60 km/h, de nuit comme lors de conditions météorologiques réduisant la visibilité, "sans supervision dans certaines circonstances", précise le groupe dans son communiqué.

Une technologie qui trouve son intérêt dans les embouteillages ou lors des trajets domicile-travail dans les villes où le trafic est dense. Le constructeur précise que le conducteur pourra faire d’autres activités pendant que le véhicule roule, comme "regarder un film, consulter ses emails ou encore lire un livre".

"Aider les conducteurs à optimiser leur temps est une priorité. En prenant en charge les tâches de conduite routinière, STLA AutoDrive enrichira l’expérience de conduite, rendant le temps passé au volant plus efficace et plus agréable", affirme Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis.

Une utilisation qui se veut intuitive

Concrètement, le conducteur recevra une alerte lorsque les conditions seront adéquates pour activer l’autonomie. À partir de ce moment-là, il n’aura qu’à appuyer sur un bouton pour que STLA AutoDrive prenne le contrôle. Le dispositif maintiendra les distances de sécurité, ajustera la vitesse, gérera la direction ainsi que le freinage en prenant en compte le flux de circulation.

Technologiquement parlant, une série de capteurs précis analyseront l’environnement, même en cas d’assombrissement ou de projection d’eau sur la route. Stellantis assure avoir aussi intégré un système de nettoyage automatisé pour les capteurs. Le groupe précise que STLA AutoDrive a un "comportement humain dans des conditions réelles", capable de réagir "rapidement et naturellement".

En cas de vitesse dépassant les 60 km/h, le système permet de basculer sur des fonctions automatisées de niveau 2, avec un régulateur de vitesse adaptatif et un centrage dans la voie. Sur autoroute, le niveau 2+ permet au conducteur de lâcher le volant sur les axes où la réglementation le permet.

Un système amené à évoluer

Selon Stellantis, STLA AutoDrive se base sur une architecture évolutive. Ainsi, il pourra s’adapter sur "tous les marchés" pour toutes les marques du groupe. Connecté au cloud, le système sera en capacité de recevoir des améliorations et des mises à jour en temps réel des données. Une architecture flexible permettant potentiellement de faire monter la conduite autonome à une vitesse allant jusqu’à 95 km/h et adaptée à tous les terrains est envisagée pour certains modèles.

Le groupe précise par ailleurs que son système est "conforme aux réglementations en vigueur sur les différents marchés". Cela implique que le conducteur soit assis, attaché et prêt à reprendre le contrôle du véhicule dès que le système le sollicite et qu'il ne touche pas à son smartphone pendant l’activation de la fonction. Toutefois, le groupe n’a pas précisé quand cette technologie se déploiera dans ses produits.