En partenariat avec Ample, Free2move lance une flotte de véhicules à batteries interchangeables

La filiale dédiée à la mobilité de Stellantis annonce un nouveau partenariat avec l'entreprise américaine Ample pour intégrer la technologie modulaire d’échange de batteries. Free2move déploie ainsi une flotte de Fiat 500e en autopartage à Madrid (Espagne) compatible avec les packs interchangeables de la start-up américaine.

Free2move déploie une flotte de Fiat 500e destinée à l’autopartage à Madrid (Espagne) compatible avec les batteries interchangeables fournies par Ample. ©Free2move-Stellantis

De plus en plus, la question des batteries interchangeables se fraye un chemin dans les travées de l’électrification. Free2move annonce un partenariat avec Ample, start-up américaine spécialisée dans cette technologie. En ce sens, la filiale de Stellantis, spécialisée dans la mobilité, annonce l’introduction de la "technologie modulaire d’échange de batteries" sur le marché de l’autopartage à Madrid. L’entreprise décrit cette collaboration comme "une avancée majeure".

Ainsi, Free2move déploie une flotte de Fiat 500e destinée à l’autopartage à Madrid (Espagne) compatible avec les batteries interchangeables fournies par Ample. Des véhicules électriques prêts à fonctionner avec le système d’échange de batteries de la start-up américaine, permettant d’être rechargés complètement en moins de cinq minutes et se présentant comme une alternative à la recharge classique.

Cette technologie se présente pour Free2move comme "une alternative flexible et évolutive à la recharge classique, maximisant la disponibilité de la flotte, réduisant les coûts d’exploitation et diminuant la dépendance à l’infrastructure de recharge."

Une technologie en phase de test

Pour la filiale de Stellantis, Madrid est la ville idéale pour implanter cette solution, car la capitale espagnole prévoit de baisser ses émissions de 65 % d'ici à 2030 et aspire à être moteur dans l’objectif national d’atteindre les 5,5 millions de véhicules électriques dans cinq ans. La collaboration est en cours de test and learn et vise à évaluer l'efficacité opérationnelle de cette nouvelle technologie dans un contexte concret pour les deux partenaires et Fiat.

"Bien que l’expérience reste fluide pour nos clients, cette innovation permet à nos équipes d’opérer de manière plus efficace et durable, déclare Ahmed Mhiri, PDG de Free2move. Il s’agit d’une avancée majeure pour rendre la mobilité électrique plus pratique, plus flexible et plus accessible à tous".

La solution a été élaborée dès le second semestre 2024, avec l’utilisation de la Fiat 500e comme véhicule de test. Quarante véhicules ont d’ores et déjà été déployés, passant avec succès l’homologation. À la mi-juin 2025, la flotte devrait s’étendre à une centaine de véhicules. Stellantis assure dans son communiqué qu’elle étudie les retours de la technologie d’Ample pour évaluer l’éventualité d’un déploiement à grande échelle.