Le groupe Stellantis utilisera l'usine de Termoli, en Italie, pour produire des transmissions à double embrayage. Ce site italien devait accueillir une gigafactory d’ACC, mais le projet a été stoppé en 2024.

L'usine de Termoli produira des eDCT pour les véhicules hybrides du groupe. ©Stellantis

Le ralentissement des véhicules électriques et la croissance de la demande de modèles hybrides poussent Stellantis à revoir ses plans concernant l’usine de Termoli, en Italie. Le groupe annonce qu’il produira des transmissions à double embrayage (eDCT) pour véhicule hybride dans ce site du sud de l’Italie. Au départ, cette usine était destinée à devenir un centre de fabrication de batteries sous le pavillon d’ACC, la coentreprise entre Stellantis, TotalEnergies (via sa filiale Saft) et Mercedes-Benz.

"Avec un objectif de trois cent mille unités par an, Termoli devient le troisième centre de production de Stellantis pour cette transmission sophistiquée", a déclaré Stellantis par le biais d’un communiqué. Le groupe fabrique déjà des eDCT dans les usines de Mirafiori (Italie) et de Metz (57).

Stellantis a aussi précisé dans son communiqué qu'il augmenterait la production de composants clés dans le cadre de l’augmentation de la production d’eDCT dans les usines de Saint-Trond (Belgique) et de Metz. Une nouvelle ligne d’assemblage pour ces composants devrait ainsi voir le jour dans cette dernière.

Un projet de gigafactory remis en question ?

Ce site faisait partie des trois projets de gigafactory d’ACC. En dehors de l’usine française du nord de la France déjà en activité, la coentreprise a officiellement suspendu les projets italien et allemand pour la fabrication de batteries moins coûteuses dans un contexte de ralentissement de la demande de VE. Rappelons que l’usine de Termoli fabrique actuellement des moteurs.

Un porte-parole d’ACC a d’ailleurs indiqué auprès de nos confrères de Reuters que la coentreprise "évaluait toujours ses plans d’investissement pour l’Italie et l’Allemagne afin de prendre une décision au cours de cette année, mais pas avant le mois de juin", ajoutant que l’annonce de Stellantis, "ne changerait rien."

Pour autant, aucune mention n’a été faite concernant le projet d’ACC pour l’usine de Tremoli dans le communiqué de presse de Stellantis. Au début du mois de février 2025, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a déclaré que la coentreprise concentrerait ses efforts sur l’usine du nord de la France et que les gigafactories italienne et allemande pourraient finalement être abandonnées.