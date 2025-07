Daimler Truck va supprimer 5 000 emplois en Allemagne

D'ici 2030, le constructeur de poids lourds va supprimer 5 000 postes en Allemagne dans le cadre d'un vaste plan d'économies. Daimler Truck va notamment déplacer une partie de sa production dans un pays aux coûts plus compétitifs.

Daimler Truck a présenté un plan d'économies visant notamment à la suppression de 5 000 postes en Allemagne. ©DaimlerTruck

Comme le monde de la voiture, celui du poids lourd n'échappe pas aux bouleversements actuels. Daimler Truck vient en effet d'annoncer un plan d'économies devant notamment conduire à la suppression de 5 000 postes d'ici 2030 en Allemagne.

Cette réduction d'effectifs devrait s'effectuer principalement via des départs non remplacés et des dispositifs de préretraite, assortis "d'indemnités de licenciement ciblées", a assuré le constructeur, qui emploie au total 103 400 personnes dans le monde, dont 35 000 en Allemagne.

Preuve que la compétitivité en Europe pose un problème, même dans le poids lourd, le plan de Daimler Trucks comprend "une délocalisation des volumes de production vers un pays présentant des avantages en termes de coûts et d'autres mesures qui entraîneront d'importantes suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Comme les autres constructeurs allemands, Daimler Truck souffre d'une baisse de rentabilité. La marge de ses ventes a reculé à 8,9 % en 2024, contre 9,9 % l'année précédente.

Le groupe dit viser d'ici 2030 une marge de 12 %, grâce à ses mesures de restructurations, et entend réaliser plus d'un milliard d'euros d'économies en Europe, d'après le communiqué.

Pour relancer sa croissance, Daimler Truck mise notamment sur le doublement de son activité dans le secteur de la défense, plus rentable, le développement de l'électrique en Europe et l'expansion de ses activités sur le marché indien, selon le communiqué. (avec AFP)