Poids lourd : Hino et Mitsubishi Fuso vont fusionner

Publié le 10 juin 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

Pour relever les nombreux défis du secteur du transport routier, Toyota et Daimler Truck ont annoncé la fusion de leurs filiales Hino et Mitsubishi Fuso. Cette nouvelle entité comptera 40 000 salariés et revendique 14 % du marché mondial des véhicules utilitaires et poids lourds.

De gauche à droite : Koji Sato, directeur général de Toyota, Satoshi Ogiso, directeur général de Hino, Karl Deppen, directeur général de Mitsubishi Fuso et de la nouvelle entité, et Karin Radström, directrice générale de Daimler Truck. ©DaimlerTruck

Comme l'automobile, le monde du poids lourd est confronté à de nombreux défis. Pour rester dans la course, Toyota et Daimler Truck ont, après une première tentative en 2023, réussi à fusionner leur filiale respective : Hino et Mitsubishi Fuso. L'objectif de cette nouvelle entité est de rester compétitive sur le marché disputé des camions et bus aujourd'hui bouleversé par les virages de la décarbonation et de la conduite autonome. La montée en puissance, comme dans le VP, des acteurs chinois vient aussi bouleverser les cartes. Accélérer dans les nouvelles technologies L'entreprise issue de la fusion entre Fuso et Hino, forte de quelque 40 000 employés, permettra de "renforcer significativement la compétitivité des constructeurs japonais de véhicules utilitaires et consolider les bases de l'industrie automobile au Japon et en Asie", insiste le communiqué. L'opération doit aussi permettre d'accélérer "le développement des technologies de véhicules connectés, autonomes, partagés, électrifiés, notamment les motorisations hydrogène", ajoute-t-il. Daimler Truck et Toyota possèderont chacun 25 % de cette holding, laquelle contrôlera 100 % de Mitsubishi Fuso et Hino, précise le communiqué. Toyota détient actuellement 50,2 % de Hino et Daimler Truck 89,3 % de Mitsubishi Fuso. "Nous façonnons le secteur en unissant nos forces. Avec cette nouvelle entreprise robuste, nous combinons nos deux marques de confiance, nos ressources, nos compétences et notre expertise", a assuré Karl Deppen, patron de Mitsubishi Fuso et désigné directeur général de la nouvelle holding. La finalisation de l'opération sera soumise à l'approbation des conseils d'administration, des actionnaires et des régulateurs concernés, précisent les quatre entreprises. Une première fusion lancée en 2023 Toyota, Hino, Daimler Truck et Mitsubishi Fuso avaient certes conclu un accord initial en mai 2023 pour finaliser leur fusion d'ici fin 2024, mais l'accord final avait été reporté sine die en raison des retombées de la fraude aux données moteur reprochée à Hino Motors. La filiale de Toyota avait été épinglée courant 2022 pour des tests frauduleux et avait reconnu avoir falsifié depuis des années des données relatives aux émissions et à la consommation de carburant, déclenchant des poursuites judiciaires en Amérique du Nord. Hino Motors a accepté en janvier 2025 de payer une amende de 1,2 milliard de dollars aux autorités américaines pour solder les poursuites, permettant la reprise des négociations sur la fusion. L'entité fusionnée contrôlera environ 14 % du marché mondial des véhicules utilitaires et poids lourds, assurait récemment le journal financier Nikkei. (avec AFP)

