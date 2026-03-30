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Distribution

GCA officialise le rachat de GSVI et entre sur le marché des poids lourds

Publié le 30 mars 2026

Par Catherine Leroy
3 min de lecture
GCA officialise son entrée sur le marché du poids lourd avec le rachat de GSVI, premier distributeur français de camions DAF. Une opération d’envergure, désormais notifiée à l’Autorité de la concurrence, qui marque une nouvelle étape stratégique pour le groupe dirigé par David Gaist.
GCA-GSVI
Le groupe GCA officialise son entrée sur le marché du poids lourd avec le rachat de GSVI, premier distributeur français de camions DAF. ©GSVI

Le groupe GCA franchit une étape stratégique majeure. Après avoir laissé planer le doute en janvier 2026, lors de sa convention annuelle, le distributeur automobile dirigé par David Gaist officialise son entrée sur le marché du véhicule industriel avec le rachat de GSVI, premier distributeur français de camions DAF.

 

L’opération est désormais publique après sa notification à l’Autorité de la concurrence. Elle devrait être finalisée dans les prochains jours, conformément au calendrier évoqué par le dirigeant. De son côté, Franck Rondot, directeur général de Daf Trucks France, avait également donné le signal en novembre 2025, lors du salon Solutrans. "Pour qu’ils [les concessionnaires] puissent investir autant d’argent, il faut qu’ils puissent gagner encore plus d’argent. Et pour qu’ils gagnent plus, il faut qu’ils soient plus gros et que leur terrain de jeu s’agrandisse", avait-il alors déclaré.

 

Daf Trucks rebat les cartes pour monter en puissance sur le marché français

 

Une acquisition d’envergure confirmée

 

Le groupe choletais s’apprête ainsi à reprendre un acteur majeur du réseau DAF Trucks en France. Fondé en 1989 et basé à Lespinasse (Haute-Garonne), GSVI comprend seize concessions réparties dans quatre grandes régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 

À ce maillage s’ajoutent dix-neuf ateliers spécialisés dans la maintenance de poids lourds ainsi qu’un site dédié à la vente de véhicules industriels d’occasion (Camion Services 31). Les activités portugaises du groupe (trois sites) ne sont en revanche pas concernées par la transaction.

 

Avec cette opération, GCA concrétise la création de son pôle véhicule industriel et change de dimension. Le groupe, historiquement positionné sur la distribution automobile, s’ouvre à un marché estimé à 45 000 immatriculations annuelles en France.

 

Cette diversification lui permet également de pénétrer de nouveaux territoires, notamment dans le bassin lyonnais, le Sud-Est et le Sud-Ouest, jusqu’ici absents de son périmètre automobile.

 

Des ambitions affirmées

 

David Gaist affiche des objectifs de croissance ambitieux pour cette nouvelle activité. Le dirigeant prévoit 1 200 camions vendus en 2026, 1 500 unités en 2027 et 1 800 unités à horizon 2028. Avec ce volume, GCA entend rapidement se positionner parmi les acteurs significatifs du secteur.

 

Pas de distribution de poids lourds sans services

 

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification des groupes de distribution automobile vers le poids lourd. Plusieurs acteurs majeurs ont déjà investi ce segment, à l’image de BPM Group, Emil Frey France, Faurie, Bernard, Tressol Chabrier ou encore RCM. Plus récemment, le groupe Lecluse s’est renforcé avec l’acquisition de Revmat (MAN), tandis que Dubreuil est en passe de reprendre une partie du réseau Renault Trucks de Bernis.

 

Avec le rachat de GSVI, GCA s’impose d’emblée comme un nouvel entrant de poids sur ce marché, confirmant l’attractivité croissante du véhicule industriel pour les distributeurs automobiles.

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