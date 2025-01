Le groupe Faurie poursuit son développement en Nouvelle-Aquitaine avec Renault Trucks

Le distributeur familial présidé par Marc Faurie a intégré dans son portefeuille le groupe Saubeau-Chauveau, représentant Renault Trucks en Nouvelle-Aquitaine. L'opérateur compte désormais vingt sites répartis de la Nièvre (58) à la Gironde (33).

Le groupe Faurie poursuit son développement en Nouvelle-Aquitaine avec le rachat du groupe Saubeau-Chauveau. ©Faurie

Au sein de sa branche Faurie Trucks, le groupe Faurie poursuit sa présence au sein du réseau Renault Trucks en reprenant le groupe Saubeau-Chauveau. Ce rachat comprend quatre nouvelles adresses situées dans les départements du Lot-et-Garonne (47) et de la Gironde (33), en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le détail, il s'agit des concessions poids lourds d'Agen et de Marmande (47), ainsi que de Libourne et de Saint-André-de-Cubzac (33). Ces établissements viennent renforcer la couverture géographique du groupe présidé par Marc Faurie, qui compte désormais 20 garages poids lourds répartis sur le grand quart sud-ouest et centre de la France. Son réseau s'étend en effet de la Nièvre (58) à la Gironde (33) en passant par les départements du Massif central, du Périgord et du Quercy.

Avec ces acquisitions, le groupe Faurie accueille 80 nouveaux collaborateurs qui rejoignent ses équipes de 1 600 hommes et femmes répartis sur 60 sites (automobiles et véhicules industriels).

Ces sites disposent également d’une activité location et services franchisées Clovis, via la société Locamid, avec plus de 260 véhicules disponibles sur parc. Dominique Lafitte, directeur de la branche poids lourd Faurie Trucks, supervisera cette intégration.