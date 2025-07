Deux ans après les émeutes, la concession historique du groupe Rousseau renaît de ses cendres

Deux ans après l’incendie de sa concession à Osny (95), le groupe Rousseau relance la construction d’un site modernisé, intégrant deux nouvelles marques, une logistique optimisée et des services innovants pour ses clients.

Gilles Rousseau, directeur général du groupe Rousseau lors de la pose de la première pierre de la concession incendiée d'Osny dans le 95.

Juin 2023 résonne encore comme un traumatisme pour le groupe de distribution automobile Rousseau, basé dans le Val-d'Oise. Le site d'Osny, concession historique du groupe, est entièrement détruite par un incendie lors des émeutes à la suite du décès de Nahel à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Près de 130 voitures ont disparu dans les flammes, dont 60 appartenant aux clients de la concession. Et près de 117 salariés ont dû être affectés sur d'autres concessions du groupe.

"Deux ans pour démarrer la reconstruction, cela peut sembler beaucoup", reconnaît Gilles Rousseau, directeur général. "Mais ce sont des projets complexes et la gestation est assez longue." De fait, il ne s'agit pas de la simple reconstruction d'un bâtiment. Mais plutôt d'une refonte complète d'une structure intégrant un atelier, une aire de préparation et un stockage de pièces de rechange.

La pose de la première pierre s'est déroulée le 12 juin 2025 et la fin des travaux est envisagée pour le mois de décembre. À l'extérieur, la concession affiche peu ou prou la même surface : 7 200 m². Mais à l'intérieur, c'est bien un bâtiment complètement nouveau et aux dernières normes environnementales qui va sortir de terre. "Nous en avons profité pour repenser beaucoup de choses, confirme Gilles Rousseau. Et cela commence par l'ajout de deux nouvelles marques : Nissan et Alpine. Cela va dans le sens de la mutualisation des moyens pour le groupe. Nous avons réduit l'espace dédié à Renault et Dacia pour accueillir deux nouveaux panneaux", poursuit-il.

Un centre logistique de pièces de rechange mutualisé pour le groupe

Le déplacement du centre de stockage et logistique à Herblay (95), après l'incendie, permet de "gagner" près de 700 m² également pour la concession. "Nous avons basculé toute cette activité dans un bâtiment de près de 6 000 m² en tout, pour la logistique des pièces de toutes les marques du groupe", complète Gilles Rousseau. Une fois cet espace dégagé, tout a été repensé pour accueillir les clients dans une cour intérieure, que ce soit pour l'atelier ou les showrooms.

C'est également l'occasion pour le groupe d'intégrer une carrosserie Weinmann ainsi que deux postes spécifiques "One Day repar" pour restituer au plus vite les véhicules qui ont subi des petits chocs de carrosserie.

Autre changement : la création d'une zone pour l'implantation de 21 bornes de recharge de capacités variées, ainsi que d'un espace d'accueil accessible 24 heures/24 et 7 jours /7 pour que les clients puissent laisser les clés de leur véhicule avant une intervention en après-vente.