Le groupe Cobredia donne un second souffle à ses concessions de Morlaix et de Brest

Dans le cadre de son développement, le groupe de distribution Cobredia réalise des ajustements au niveau de ses sites. Dans un premier temps, le distributeur breton annonce des changements pour sa concession Toyota de Morlaix (29). Implantée initialement à La Croix-Rouge, celle-ci déménage désormais au sein de la zone commerciale de Saint-Martin-des-Champs dans un site flambant neuf. Le groupe précise que cette relocalisation doit lui permettre de répondre aux nouveaux standards du Toyota T25 et de profiter d’un emplacement plus vaste "aux côtés de grandes enseignes commerciales".

Le distributeur précise qu'il a lui-même construit le site pour mettre l’accent sur l’espace, l’amélioration de l’expérience client et l’accompagnement, ainsi que le développement de l’activité après-vente et véhicules d’occasion. "Ce nouveau site Toyota à Morlaix marque une étape importante pour le groupe Cobredia. Nous souhaitions offrir à nos clients une concession aux derniers standards de la marque capable d’accompagner le développement de l’activité dans les années à venir", assure François Picard, président du groupe Cobredia.

Une nouvelle concession de 1 000 m²

Le site propose une surface totale de 1 000 m² et inclut un showroom de 500 m² pour les VN et les VO et un atelier de 500 m² pour l’entretien et la réparation. Comme l’explique le groupe, Toyota T25 est un concept du constructeur japonais visant à rendre plus modernes et accueillantes ses concessions. En parallèle, dans un souci de réduction de l’impact environnemental, le bâtiment inclut des panneaux photovoltaïques et un système de récupération et de recyclage des eaux usées dans une cuve dédiée.

La concession de Morlaix comptait 203 ventes VN et 195 ventes VO par an. Au niveau après-vente, le site enregistre 5 000 entrées atelier annuelles. Selon Cobredia, le déménagement permettra de créer des emplois, notamment trois postes supplémentaires, portant l’équipe à seize salariés.

Le réseau Toyota du groupe Cobredia regroupe 18 concessions, incluant Toyota Professional, implantées en Bretagne, notamment à Lorient (56), Quimper (29), Brest (29), Saint-Brieuc (22) et Vannes (56). Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, en proposant des solutions de mobilité sur mesure, fondées sur la proximité, l’expertise et la qualité de service.

Réorganisation à Brest

Outre Morlaix, le groupe se réorganise également à Brest. Ainsi, la concession Opel, historiquement située sur le boulevard de l’Europe, déménage désormais rue Gouesnou. Le Blitz rejoint un site où d’autres marques de la galaxie Stellantis sont implantées, notamment Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Abarth. "Ce rapprochement permet de mutualiser les expertises, de renforcer les services proposés aux clients et de réunir des marques du constructeur Stellantis", précise le distributeur breton dans son communiqué.

L’ancien site Opel boulevard de l’Europe ne restera pas vide bien longtemps puisqu’il accueillera dans quelques mois la marque Skoda. La marque bénéficiera donc d’un espace plus important. Ainsi, l’ancien site de la marque tchèque servira à l’activité carrosserie du groupe en intégrant l’entité Cobredia Carrosserie. "Ce futur site s’inscrira dans le nouveau standard Cobredia Carrosserie, déjà déployé avec succès à Morlaix et Saint-Brieuc", ajoute le groupe dans son communiqué. Des carrosseries nouvelle génération avec une "organisation optimisée des flux" et une "qualité de service renforcée", selon Cobredia.