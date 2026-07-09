Bernard Loire lance Drive Advisory pour accompagner la transformation des distributeurs

Transmission d'entreprise, restructuration, croissance externe, recherche d'investisseurs… Les groupes de distribution automobile sont confrontés à des décisions stratégiques de plus en plus complexes.

Convaincu que cette nouvelle donne nécessite un accompagnement spécifique, Bernard Loire, ancien cadre dirigeant chez Ford, Nissan ou encore Stellantis annonce la création de Drive Advisory. "Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs arrivent à la croisée des chemins. Ils s'interrogent sur la suite : faut-il transmettre, vendre, poursuivre le développement ou transformer leur groupe ?", explique-t-il. À cette réflexion s'ajoute un marché automobile qui s'est durablement redimensionné et dont les volumes ne retrouveront probablement pas leur niveau d'avant-crise.

Une équipe aux compétences complémentaires

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, Drive Advisory s'appuie sur trois profils complémentaires. Bernard Loire apporte son expérience de dirigeant de constructeur et sa connaissance des réseaux de distribution. Il est associé à Pierre Gerfaux, ancien de Nissan, passé ensuite par Accenture et Publicis dans le conseil. Les associés intègrent également dans l'équipe Thibaut Danglas, spécialiste des opérations de fusion-acquisition, et travaillent également avec Matthieu Aublé, avocat.

L'ambition de Drive Advisory ne se limite pas à réaliser des diagnostics stratégiques. Le cabinet entend accompagner les dirigeants tout au long de leur projet, qu'il s'agisse d'une transformation, d'une transmission familiale, d'une cession ou d'une opération de croissance externe. "Nous ne voulons pas être un cabinet de conseil de plus. L'objectif est de copiloter ces transformations jusqu'à leur aboutissement", résume Bernard Loire.

Une consolidation appelée à se poursuivre

L'ancien dirigeant estime que la consolidation de la distribution automobile est loin d'être achevée. À ses yeux, les groupes devront continuer à atteindre une taille critique, diversifier leurs activités et leurs portefeuilles de marques afin de mieux absorber les fluctuations du marché et renforcer leur position face aux constructeurs.

Pour autant, Bernard Loire refuse une vision pessimiste de l'avenir du secteur. Il considère que les défis actuels tels que l'électrification, l'évolution des modèles économiques ou encore le développement de l'intelligence artificielle ouvriront également de nouvelles opportunités pour les distributeurs capables d'anticiper ces mutations. Dans ce contexte, Drive Advisory entend précisément accompagner les dirigeants appelés à préparer cette nouvelle étape de leur développement.