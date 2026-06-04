Toyota distingue trois concessionnaires français lors des Ichiban Awards 2026

Chaque année, Toyota Motor Europe récompense ses meilleurs distributeurs à travers son prix Ichiban. Pour cette édition 2026, le constructeur japonais a organisé sa cérémonie en Algarve, au Portugal, du 2 au 4 juin 2026.

Quarante-sept de ses concessionnaires les plus performants, issus de 34 pays, se sont vu décerner ce prix qui récompense "l’excellence de l’expérience client sur son réseau européen". Au total, 2 200 points de vente européens étaient en compétition.

Comme l’année dernière, trois sites français ont reçu le prix Ichiban : le Garage Arnaud à Aurillac (15) appartenant au groupe Lafon, GCA Alençon (61) détenu par le groupe GCA et le garage Nello Cheli à Dijon (21) propriété du groupe Cheli.

"Nos gagnants Ichiban montrent chaque jour ce que signifie vraiment gagner la confiance des clients. Ils ne se contentent pas de répondre aux attentes, ils les anticipent, les façonnent et élèvent la barre pour l’ensemble de notre réseau. Leur capacité à s’adapter, collaborer et s’améliorer continuellement définira l’avenir de Toyota en Europe", s'enthousiasme Yoshihiro Nakata, PDG de Toyota Motor Europe.

Précisons que sept concessionnaires ont reçu le prix spécial Going Beyond Award, récompensant les "réalisations exceptionnelles" dans les domaines de la stratégie, de l’expérience client, des employés, de la durabilité et de la mobilité.

Cette année, le Prix de l’Excellence Ichiban a été décerné à la concession serbe Gota Car Doo, "en reconnaissance d’une étape exceptionnelle en tant que douze fois lauréate de l’Ichiban, témoignage de sa constance à long terme et de son engagement envers l’excellence", précise le constructeur dans son communiqué.