Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Toyota distingue trois concessionnaires français lors des Ichiban Awards 2026

Publié le 4 juin 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Réunis en Algarve, au Portugal, du 2 au 4 juin 2026, les meilleurs distributeurs européens de Toyota ont été récompensés à l’occasion du rendez-vous annuel des Ichiban Awards. Trois concessions françaises figurent parmi les 47 lauréats de cette édition 2026 qui met à l’honneur l’excellence de l’expérience client.
Toyota Ichiban
Toyota a organisé sa cérémonie en Algarve, au Portugal, du 2 au 4 juin 2026. ©Toyota

Chaque année, Toyota Motor Europe récompense ses meilleurs distributeurs à travers son prix Ichiban. Pour cette édition 2026, le constructeur japonais a organisé sa cérémonie en Algarve, au Portugal, du 2 au 4 juin 2026.

 

Quarante-sept de ses concessionnaires les plus performants, issus de 34 pays, se sont vu décerner ce prix qui récompense "l’excellence de l’expérience client sur son réseau européen". Au total, 2 200 points de vente européens étaient en compétition.

 

Comme l’année dernière, trois sites français ont reçu le prix Ichiban : le Garage Arnaud à Aurillac (15) appartenant au groupe Lafon, GCA Alençon (61) détenu par le groupe GCA et le garage Nello Cheli à Dijon (21) propriété du groupe Cheli.

 

Ichiban 2025 : Toyota récompense ses meilleurs distributeurs

 

"Nos gagnants Ichiban montrent chaque jour ce que signifie vraiment gagner la confiance des clients. Ils ne se contentent pas de répondre aux attentes, ils les anticipent, les façonnent et élèvent la barre pour l’ensemble de notre réseau. Leur capacité à s’adapter, collaborer et s’améliorer continuellement définira l’avenir de Toyota en Europe", s'enthousiasme Yoshihiro Nakata, PDG de Toyota Motor Europe.

 

Précisons que sept concessionnaires ont reçu le prix spécial Going Beyond Award, récompensant les "réalisations exceptionnelles" dans les domaines de la stratégie, de l’expérience client, des employés, de la durabilité et de la mobilité.

 

Cette année, le Prix de l’Excellence Ichiban a été décerné à la concession serbe Gota Car Doo, "en reconnaissance d’une étape exceptionnelle en tant que douze fois lauréate de l’Ichiban, témoignage de sa constance à long terme et de son engagement envers l’excellence", précise le constructeur dans son communiqué.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Mobilians : Marc Bruschet resigne un nouveau mandat à la tête de la branche des concessionnaires VP

Mobilians : Marc Bruschet resigne un nouveau mandat à la tête de la branche des concessionnaires VP

Gemy renforce son équipe dirigeante avec Sébastien Caron et Alexandre Claude

Gemy renforce son équipe dirigeante avec Sébastien Caron et Alexandre Claude

Le groupe Cobredia donne un second souffle à ses concessions de Morlaix et de Brest

Le groupe Cobredia donne un second souffle à ses concessions de Morlaix et de Brest

Cosmobilis cède En Voiture Simone à Ornikar

Cosmobilis cède En Voiture Simone à Ornikar

Le groupe Chopard investit dans le luxe

Le groupe Chopard investit dans le luxe

Car Lovers recrute un banquier d'affaires pour piloter sa stratégie

Car Lovers recrute un banquier d'affaires pour piloter sa stratégie

Laisser un commentaire

cross-circle