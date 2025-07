Ichiban 2025 : Toyota récompense ses meilleurs distributeurs

Publié le 30 juin 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Parmi les 46 concessions européennes du réseau Toyota récompensées d'un prix Ichiban figurent trois sites français : JNB Auto (groupe Clim), FG Automobiles à Béthune (62) et GCA à Cherbourg (50). Ce dernier, en dépassant ses objectifs, a même été auréolé du prix Going Beyond.

Après Le Mans en 2024, le groupe GCA et David Gaist ont reçu un prix Toyota Ichiban 2025 pour le site de Cherbourg (50). ©Toyota

Avec ses prix Ichiban, Toyota Motor Europe récompense les distributeurs pour "leur engagement à offrir une expérience client exceptionnelle." Pour le constructeur, "ce prix reflète une réalité très simple : la fidélité des clients réside dans les performances des concessionnaires." Pour cette édition 2025, 46 des 2 500 points de vente européens ont été mis à l'honneur à l'occasion d'un évènement qui s'est tenu à Bologne, en Italie, du 24 au 26 juin 2025. Hess Automobile ouvre une nouvelle concession Toyota à Montbéliard "Les lauréats du prix Ichiban ont été choisis pour leur constance, leur application et leur compréhension approfondie de ce qui est important pour les clients", explique Yoshihiro Nakata, PDG de Toyota Motor Europe. Toyota récompense ses distributeurs Parmi ces lauréats, on compte trois sites français avec JNB Auto (groupe Clim), FG Automobiles à Béthune (62) et GCA à Cherbourg (50). Le site du groupe présidé par David Gaist a même reçu la distinction spéciale Going Beyond car il est allé au-delà des objectifs fixés. Une distinction que seulement six concessions européennes ont reçue.

