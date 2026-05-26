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Distribution

Le groupe Chopard investit dans le luxe

Publié le 26 mai 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
À Lyon, le groupe Chopard regroupe la distribution et l'entretien d'Aston Martin et de Lotus dans une seule et même concession, annoncée comme l'une des plus grandes de France pour ces marques de prestige.
Chopard Lotus et Aston Martin à Lyon
Le groupe Chopard a investi une ancienne concession Mercedes pour installer Aston Martin et Lotus à Lyon (69). ©Groupe Chopard

À Lyon (69), la division Chopard Prestige du groupe Chopard vient d’inaugurer un nouveau site de 2 800 m² réunissant désormais Aston Martin et Lotus dans un même écrin. Une implantation qui doit permettre au groupe d’accélérer le développement commercial et l'après-vente de ses deux marques premium.

 

Située dans le IXe arrondissement de Lyon, cette nouvelle concession remplace l’ancien site Aston Martin du VIe arrondissement. Anciennement occupé par Mercedes-Benz, le bâtiment appartenait déjà au distributeur. D’importants travaux de réaménagement ont été réalisés afin d’adapter les lieux aux standards des deux constructeurs britanniques.

 

Reprise de Lotus au groupe Vulcain

 

Avec plus de 1 000 m² de showroom, le site peut désormais exposer jusqu’à quinze modèles Aston Martin neufs, contre seulement quatre auparavant. Lotus bénéficie également d’un espace dédié permettant de présenter cinq véhicules. Cette réorganisation intervient quelques mois après la reprise de la distribution de Lotus en région lyonnaise au groupe Vulcain.

 

Le site vendra une vingtaine de Lotus. ©Groupe Chopard

 

Pour Frédéric Blanc, directeur de Chopard Prestige Lyon : "Cette montée en puissance doit accompagner l’arrivée de nouveaux modèles stratégiques, notamment l’Aston Martin DB12 S et le futur SUV hybride Lotus Eletre X attendu en Europe à partir de juin 2026".

 

Une quinzaine de voitures sont exposées. ©Groupe Chopard

 

Au-delà des véhicules neufs, le groupe entend également renforcer ses activités VO et après-vente. La mezzanine du bâtiment accueillera un espace dédié aux véhicules d’occasion, tandis que l’atelier partagé par Aston Martin et Lotus dispose désormais de cinq ponts et de trois techniciens spécifiquement formés aux deux marques. Douze collaborateurs travaillent actuellement sur le site.

 

Meilleure concession de l'année

 

L’après-vente constitue justement l’un des axes stratégiques du développement de Chopard Prestige Lyon. En 2025, Aston Martin Lyon a reçu le prix de "Meilleur concessionnaire européen de l’année pour le service après-vente" dans le cadre des Wings Awards organisés par la marque britannique. Le site lyonnais était alors le seul distributeur français récompensé.

 

L'après-vente aura une place dédiée. ©Groupe Chopard

 

Le groupe souhaite également développer progressivement l’accompagnement des véhicules de collection, aussi bien pour Aston Martin que pour Lotus. Une activité jugée stratégique sur un marché où la clientèle recherche de plus en plus un suivi spécialisé et patrimonial.

 

Une cinquantaine de véhicules neufs

 

Sur le plan commercial, Chopard Prestige Lyon vise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros en 2026, contre 14,4 millions en 2025. Aston Martin Lyon prévoit de vendre 30 véhicules neufs et 45 occasions cette année, tandis que Lotus ambitionne 20 ventes VN et 20 VO.

 

Créée en 2021, la division luxe du groupe Chopard poursuit ainsi sa structuration. Après Cannes (06), Lyon devient désormais l’un des piliers du développement de Chopard Prestige, qui réunit aujourd’hui Aston Martin, Lotus et Maserati au sein de son portefeuille.

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