Le groupe Bodemer s’implique dans la formation des jeunes carrossiers

Le concessionnaire et l’institut Lemonnier de Caen (14) ont signé un partenariat axé sur la formation. Bodemer intégrera une promotion d’apprentis dans ses ateliers bretons et normands à partir de la rentrée 2025. Il contribue ainsi à répondre au besoin de main-d’œuvre dans les métiers de la carrosserie.

Benoît Briard, directeur de l'après-vente du groupe Bodemer (à gauche), et Benoît Bernard, directeur général de l'institut Lemonnier, signant l’accord sur la formation des carrossiers, le 30 juin 2025. ©Bodemer

À partir de septembre 2025, dix apprentis de l’institut Lemonnier intégreront les carrosseries du groupe Bodemer. Le concessionnaire de Saint-Brieuc (22) et l’établissement religieux d’enseignement général, technologique, professionnel et agricole viennent de signer un partenariat en ce sens, le 30 juin dernier. Ces jeunes préparant un bac professionnel de carrosserie-peinture seront ainsi à la fois formés à l’école et en entreprise. À l'issue de leur cursus, la moitié d'entre eux sera embauchée dans plusieurs sites du groupe, parmi la quarantaine en Bretagne et en Normandie.

Accompagnement sur mesure

Ces apprentis entrent donc dans un dispositif répondant à la pénurie massive de main-d'œuvre touchant réparateurs de marque et indépendants. "Repenser la carrosserie est un enjeu stratégique, affirme Benoît Briard, directeur de l'après-vente du groupe Bodemer. Pour innover dans nos pratiques, nous devons structurer la formation et accompagner les jeunes vers des carrières durables. Nous restons fidèles à notre leitmotiv : grandir et faire grandir".

Dans ce but, le concessionnaire envisage d'agir sur le moyen terme en suivant trois axes. Bodemer veut d'abord développer sa filière interne de formation sur plusieurs sites du groupe. Ensuite, il compte valoriser l’image du métier auprès des jeunes publics. Enfin, le groupe veut mobiliser ses équipes RH et terrain pour un accompagnement sur mesure des jeunes réparateurs. Il entame donc la concrétisation de ces ambitions en accueillant cette première promotion d'apprentis.

L’ouverture de cette classe est le fruit d’un travail porté par plusieurs partenaires. Ainsi, l’OPCO Mobilités a soutenu l'installation de plateaux techniques de nouvelle génération dans l'institut Lemonnier. Ceux-ci donnent les moyens aux apprentis de monter en compétences rapidement et suivant les standards du secteur. Tandis que le constructeur Renault, partenaire du groupe Bodemer, soutient aussi cette initiative, en mettant à disposition de la promotion un véhicule utilitaire Trafic. Celui-ci permettra aux élèves d’apprendre dans des conditions professionnelles réelles.

Exemplarité de cette coopération

Par ailleurs, les deux partenaires affirment qu’au-delà des enjeux techniques leurs relations reposent sur une vision partagée de l’humain et de la transmission. Pour eux, au-delà de l'apprentissage des savoir-faire, la formation consiste aussi à accompagner des parcours de vie. Cela, en passant par une relation étroite et durable entre l’école et l’entreprise, avec un rôle fort confié aux tuteurs, véritables relais de transmission sur le terrain.

"Toujours croire en soi : c’est ce que nous voulons transmettre à ces jeunes. Le sérieux, le respect et la passion doivent rester le socle de nos métiers. Le partenariat avec Bodemer en est une démonstration concrète", expose Benoît Bernard, directeur général de l'institut Lemonnier. De son côté, Benoît Briard affirme que "ce partenariat illustre notre volonté d’anticiper nos besoins en compétences en formant des jeunes passionnés. L’avenir de notre métier passe par l’humain, la formation et l’investissement dans des parcours professionnalisants".

Avec cette initiative, les deux partenaires veulent démontrer qu’il est possible de répondre simultanément aux besoins du secteur automobile et aux aspirations de la jeunesse. Ce partenariat école-entreprise ambitieux et structuré est un exemple concret et duplicable d’un modèle de formation professionnalisante, fondé sur la coopération. Cela, à l’heure où les métiers de l’après-vente automobile tentent de se réinventer pour rester attractifs.