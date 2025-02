Le groupe Bodemer, "Meilleur employeur 2025" selon le magazine Capital

Le distributeur breton Bodemer remporte une belle distinction puisqu'il arrive à la 111e place des 500 entreprises dans lesquelles il est le plus agréable de travailler en France. Ce classement est publié chaque année par nos confrères du magazine économique Capital.

Le groupe Bodemer a remporté le prix du Meilleur employeur 2025, édité chaque année par la magazine Capital. ©Bodemer

Le groupe Bodemer vient de recevoir sa toute première distinction dans le palmarès des Meilleurs employeurs 2025, publié par le magazine Capital en partenariat avec l’institut Statista.

Avec une note de satisfaction de 7,47/10, le distributeur breton se distingue par une position honorable dans le classement général avec une 7e place dans le secteur du commerce de détail sur 151 entreprises auditées. Au palmarès général, il se positionne à la 111e place sur 500 entreprises récompensées.

"Cette distinction est une véritable source de fierté pour Bodemer, qui place ses collaborateurs au cœur de sa stratégie d’entreprise, déclare Alain Daher, président du groupe Bodemer. Être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs en France est une immense satisfaction et une motivation supplémentaire pour continuer à offrir un environnement de travail épanouissant, basé sur la confiance, l’engagement et l’innovation."

Établi à partir d’un sondage indépendant mené entre le 25 septembre et le 21 octobre 2024, ce palmarès a recueilli l’avis de 20 000 salariés issus de 2 100 entreprises en France.

Le groupe Bodemer est implanté sur 40 sites dans 30 villes en Bretagne et Normandie et distribue Renault, Dacia, Nissan, Alpine et BYD. En 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires de plus d'un milliard d'euros et emploie 1 800 salariés.