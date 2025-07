RCM prépare son organigramme pour renforcer sa présence en Europe centrale

Afin d'anticiper son développement en Europe centrale, RCM structure son équipe dirigeante. Le groupe de distribution vendéen nomme Martin Hermansky en tant que directeur général de RCM Europe centrale et sept autres personnes à des postes clés pour cette nouvelle zone géographique.

Martin Hermansky, directeur général de RCM Europe centrale. ©RCM

RCM part à la conquête de l’Europe centrale et prépare ses équipes dirigeantes en conséquence. Ainsi, le groupe de distribution vendéen nomme Martin Hermansky au poste de directeur général de RCM Europe centrale. Avec 25 ans d’expérience dans le secteur automobile, il aura la charge d’encadrer les activités du groupe depuis Prague, la capitale tchèque. Il s’occupera notamment des activités opérées sous l’enseigne SAGA pour Mercedes-Benz et pilotera les projets de développement dans cette région.

Un poste nouvellement créé qui s’ancre dans un contexte d’expansion à l’international du groupe vendéen. "Rejoindre RCM est une formidable opportunité. Je suis fier de participer à ce nouveau chapitre de croissance dans une région que je connais bien et en laquelle je crois profondément", s'enthousiasme Martin Hermansky. L'Europe centrale n’est pas terra incognita pour le nouveau directeur puisqu’il a réalisé une grande partie de sa carrière à l’international.

En intégrant les équipes d'Harley-Davidson Motor Compagny en 2009, il occupe les postes de responsable régional, directeur national, puis directeur général chargé de l’Europe centrale et orientale, de la Russie, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il sera plus tard nommé directeur général d’Harley-Davidson au Canada et en Europe du Sud-Ouest. En mars 2025, il prend le poste de directeur national de BYD pour la République tchèque et la Slovaquie. Notons que Martin Hermansky a lancé sa carrière en tant que responsable des ventes chez Fiat, puis pour Ford pour les ventes aux entreprises.

Une nouvelle équipe dirigeante pour une nouvelle région

"L’arrivée de Martin marque une étape importante pour RCM. Son expertise internationale et sa connaissance approfondie des marchés seront des atouts majeurs pour soutenir notre croissance à long terme en Europe centrale, en particulier pour nos activités Mercedes-Benz", assure Ronan Chabot, président du groupe RCM. Pour accompagner le développement du groupe de distribution, sept personnes ont aussi été recrutées dans le cadre de sa stratégie.

Ainsi, Marine Bornes rejoint les équipes de RCM en prenant le poste de directrice des ressources humaines Europe après avoir passé 15 ans dans le domaine pour Maisons du Monde. Pour la direction après-vente Europe, le distributeur vendéen a recruté Francesco Signore, un Italien de plus de 20 ans d’expérience auprès de Mercedes AG-Own Retail. Autres personnes d’expérience dans la région Europe centrale, Stéphane Demon a passé 26 ans de sa carrière pour le compte de la Société Générale, notamment sur ce marché. Il a, depuis septembre 2024, pris les rênes de RCM Lease.

Thomas Benoist devient directeur des activités Mercedes Cars pour SAGA Europe tandis que Pierre-Emmanuel Ferchaud prend la direction France. Paul de Saxcé a pour sa part rejoint le groupe RCM au poste de responsable des activités Mercedes Vans Europe en mai 2025, en particulier sur le Royaume-Uni. Il travaillait auparavant pour Mercedes-Benz et MAN. Après 16 ans d’expérience pour le compte d’Avis France, Jean-Charles Clément devient responsable de la logistique européenne et des plateformes. Pour finir, Jean-Paul Ligneau sera en charge des ventes VO BtoB après dix ans d’expérience chez le loueur longue durée ALD.