Le groupe RCM reprend la carrosserie Provost Automobiles

Pour monter en compétence sur le marché des véhicules de collection, le groupe de distribution devient actionnaire de la carrosserie située au Mans (72). Plus précisément, RCM va associer Provost Automobiles à sa filiale Saga Classic sans pour autant perturber le fonctionnement de l'atelier.

RCM conserve les équipes et investira dans l'agrandissement de la carrosserie exploitée par Provost Automobiles. ©Provost Automobiles

Le groupe RCM monte en puissance sur l'entretien et la réparation des voitures anciennes. Ronan Chabot, président du groupe de distribution, a annoncé la reprise des activités de Provost Automobiles, une carrosserie spécialisée, installée depuis un demi-siècle à Saint-Saturnin, près du Mans (72).

Un rapprochement qui entrera officiellement en vigueur à compter du 1er avril 2025. À cette échéance, le groupe vendéen deviendra l'actionnaire de cette entreprise familiale. Alors, il orchestrera la collaboration entre Provost Automobiles et Saga Classic, la filiale de RCM consacrée aux modèles anciens.

Investir dans la capacité d'accueil et la communication

L'idée est venue de Frédéric Provost, le fils du fondateur, aujourd'hui aux manettes, après une rencontre au salon Rétromobile 2024. "Le courant est très bien passé avec la direction de RCM et nous avons joué franc-jeu en leur proposant de devenir investisseur, relate ce dernier. Au deuxième rendez-vous, Ronan Chabot a proposé un plan d'intégration complète à son groupe".

Sur un marché de la réparation des voitures de collection qui voit la concurrence se renforcer, Provost Automobiles nécessitait des moyens. D'abord pour moderniser son outil de production, notamment en augmentant de moitié la superficie pour atteindre prochainement près de 2 200 m2. Ensuite, pour évoluer en matière de communication, afin de rayonner dans le pays entier, voire au-delà des frontières.

L'équipe de douze personnes restera en place, à commencer par Frédéric Provost, le dirigeant, et Franck Fagot, le responsable technique. "Ronan Chabot nous a assuré de sa confiance. Il souhaite que le nom de l'entreprise et ses méthodes de travail reconnues demeurent", apprécie le fils de Bernard Provost. RCM et sa filiale Saga Classic y gagneront une maîtrise de l'approvisionnement en voitures d'occasion, en pièces détachées et compétences extérieures.

Le modèle économique de Provost Automobiles repose sur l'accueil de clients particuliers. De fait, Saga Classic pourra orienter certains des siens vers Le Mans. Selon les convictions de Frédéric Provost, ce mode de fonctionnement n'est pas appelé à changer pour le moment.