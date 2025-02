Rétromobile va s'exporter à New York en 2026

Fort du succès du salon en France, qui a encore battu un record de fréquentation cette année, Comexposium, l'organisateur de cet évènement, va exporter sa pépite aux États-Unis. Après une 50e édition à Paris fin janvier 2026, Rétromobile sera à New York en novembre.

En 2026, en plus de la 50e édition parisienne fin janvier, Rétromobile tiendra salon à New York en novembre. ©Rétromobile

Que la France se rassure, le salon Rétromobile sera de retour à la porte de Versailles, à Paris, l'année prochaine. En effet, l'organisation a d'ores et déjà communiqué les dates de la 50e édition qui se tiendra du 28 janvier au 1er février 2026.

Tous les indicateurs sont au vert. En plus d'avoir battu un record de fréquentation en 2025, avec 146 000 visiteurs (+12 %), de quoi effacer des tablettes les 132 000 de 2019, le nombre d'exposants a également grimpé de 20 % cette année pour atteindre 620. Avec 17 constructeurs présents, le salon a également battu un record en la matière. Même les ventes aux enchères liées à l'évènement se sont bien portées avec des records pour certains modèles.

Rétromobile US à New York en 2026

2026 marquera aussi l'internationalisation de ce salon dédié aux voitures anciennes. En effet, Comexposium, l'organisateur du salon Rétromobile, va tenter l'aventure américaine. Cette première édition outre-Atlantique se déroulera à New York du 19 au 22 novembre 2026.

"Amener le salon Rétromobile en Amérique est apparu comme une évidence, pour ainsi faire profiter de ce spectacle fantastique à un plus large public et au plus grand marché au monde en termes de voitures de collection", a déclaré Romain Grabowski, directeur du salon, à nos confrères de l'Argus.

Comexposium s'est associé pour l'occasion avec Dupont Registry Group (DRG), une marketplace automobile spécialisée dans le luxe.