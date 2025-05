Le salon automobile de Lyon 2025 fait déjà le plein d'exposants

À quelques mois de l'ouverture, plus de 40 marques ont d’ores et déjà confirmé leur présence au salon automobile de Lyon qui se tiendra du 24 au 28 septembre 2025. Les exposants promettent de jouer le jeu avec une pluie d'avant-premières.

Les groupes Renault et Stellantis engageront toutes leurs marques à Lyon. ©GL Event

Après une édition 2023 qui a ravi les observateurs comme le public, le salon de Lyon s'annonce déjà comme un bon cru. Les organisateurs de l'événement qui se déroulera du 24 au 28 septembre 2025 ont révélé que plus de quarante marques ont déjà acté leur présence à Eurexpo Lyon.

Parmi les marques dont la participation est confirmée, on y retrouve celles des groupes Stellantis et Renault, évidemment, tout comme des marques internationales. Cadillac, Isuzu et XPeng compteront parmi les nouvelles venues au rendez-vous automobile du début de l'automne.

Les gammes BMW, BYD, Ford, Honda, Kia, Mazda, Mercedes, MG, Microlino, Mini, Mitsubishi, Nissan, PGO, Smart, Suzuki, Tesla et Volvo, entre autres, se répartiront l'espace. Aux côtés de celles-ci, des marques de prestige à l'instar d'Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren et Porsche seront de la partie.

Sept environnements

Anne-Marie Baezner, directrice du salon automobile de Lyon, explique l’engouement autour de ce rendez-vous : "Les marques plébiscitent le positionnement unique du salon, axé à la fois sur la vente et l’image, construit avec elles et pour elles, au bénéfice des visiteurs. En effet, sur un marché qui fait face à de nombreux défis ces derniers mois, le salon automobile de Lyon mobilise un grand nombre de visiteurs année après année, preuve que la passion pour l’automobile reste intacte".

Sans donner les détails, certains exposants ont fait savoir que le salon automobile de Lyon servira de scène pour des véhicules présentés en avant-première.

En termes d'aménagement, le salon se décomposera en sept univers thématiques. Les organisateurs ont tenu à mettre en lumière les véhicules neufs, les voitures d'occasion, l'écomobilité, le sport automobile, ainsi que les services et accessoires. Une liste complétée cette année par les gammes de véhicules utilitaires légers et de loisirs.