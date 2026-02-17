Mondial de l'Auto 2026 : Mercedes-Benz confirme son retour au salon parisien

Publié le 17 février 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ < 1 min de lecture

Absent depuis 2018, le constructeur allemand annonce sa présence au rendez-vous mondial de la filière automobile en octobre 2026. Mercedes-Benz y présentera une gamme renouvelée et mettra en avant la thématique de l'innovation technologique et de la durabilité.

Mercedes-Benz était présent au salon de Munich en 2025. ©Mercedes-Benz

Mercedes-Benz fera son grand retour au Mondial de l’Auto qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026, à Paris. Cette annonce fait suite à celle d'autres grands constructeurs comme Volkswagen, Hyundai ou encore Kia. Le salon permettra à la marque de présenter ses nouveautés et autres modèles majeurs tels que la CLA berline, le CLA Shooting Brake, le GLC électrique, le GLB, le GLA ou encore la future Classe C électrique et le nouveau VLE électrique. Pierre-Emmanuel Chartier, Mercedes-Benz France : "Nous arrivons en 2026 avec 17 nouveautés produits" Précisons que le constructeur n’a pas participé à cet événement depuis 2018. C’est également l’occasion pour la marque de célébrer l’anniversaire du brevet de la première automobile, déposé par Carl Benz en 1886. Un événement baptisé "140 ans d’innovation". À cette occasion, la marque à l’étoile compte dévoiler en première mondiale la nouvelle Classe S. Pour marquer son retour, Mercedes-Benz a choisi de mettre en avant les thématiques de l’innovation technologique et de la durabilité. "Nous dévoilerons une gamme entièrement renouvelée, des véhicules compacts aux SUV familiaux ; chaque nouveauté incarnant une nouvelle ère pour la marque", précise le constructeur dans son communiqué.

