Mondial de l’Auto 2026 : Kia sera aussi au rendez-vous

Publié le 4 février 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ < 1 min de lecture

Kia a officialisé sa participation au Mondial de l’Auto 2026. Le constructeur sud-coréen participera à la grand-messe de l'automobile à Paris, porte de Versailles, du 12 au 18 octobre, avec la promesse de dévoiler ses solutions de mobilité et plusieurs nouveautés.

Kia sera présent au Mondial de l'Auto qui qui se déroulera à Paris, porte de Versailles, du 12 au 18 octobre 2026. ©Kia

Les annonces de participation à l’édition 2026 du Mondial de l’Auto se poursuivent. C’est ainsi au tour de Kia de faire part de sa présence au salon, qui se déroulera à Paris, porte de Versailles, du 12 au 18 octobre. Notons que Volkswagen et sa marque sœur Hyundai ont également répondu présent à l’événement. "Dans un contexte automobile tendu, il est important pour Kia d’aller au contact du public afin de faire découvrir nos dernières nouveautés ainsi que les produits et services qui font de notre marque un acteur majeur et reconnu dans le domaine de la mobilité responsable", souligne Marc Hedrich, président de Kia France. Mondial de l'Automobile 2026 : Hyundai sera de retour à la porte de Versailles La marque sud-coréenne assure que l’édition 2024 a été un succès, lui ayant permis de présenter le SUV Kia EV3 en avant-première européenne ainsi que le Kia PV5. Le constructeur compte profiter de cette nouvelle édition pour proposer au public "un très large éventail de solutions de mobilité, allant des véhicules jusqu’aux services dédiés", précise Kia dans son communiqué. Le constructeur ajoute que des "nouveautés inédites" seront dévoilées ultérieurement.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet