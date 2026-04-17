Kia revoit fortement à la baisse ses ambitions électriques pour 2030

Publié le 17 avril 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La trajectoire d’électrification est revue à la baisse chez Kia. Le constructeur sud-coréen prévoit de livrer un million de modèles électriques par an en 2030, alors qu’il tablait jusque-là sur 1,6 million.

Ho Sung Song, PDG de Kia Corporation, a dévoilé la nouvelle feuille de route pour 2030. ©Kia

En avril 2024, Kia dévoilait sa feuille de route pour 2030. L’'objectif principal était d’atteindre 4,3 millions de livraisons de véhicules par an à cet horizon, dont 1,6 million d’électriques et 880 000 hybrides. Ces chiffres ne sont plus d’actualité. Lors de sa dernière journée dédiée aux investisseurs, le constructeur sud-coréen a tracé une nouvelle feuille de route, moins ambitieuse. Désormais, à la fin de la décennie, Kia vise 4,13 millions de ventes mondiales, dont 1,02 million aux États-Unis, 746 000 en Europe et 1,48 million dans les marchés dits émergents. Christophe Mandon propulsé chez Kia Europe Les électriques représenteront alors un million d’unités et les hybrides atteindront 1,1 million. Ce sont donc 600 000 véhicules à batterie qui se sont évaporés, preuve que l’électrique à l’échelle mondiale est encore loin de faire l’unanimité. 232 000 PBV en 2030 Kia prévoyait par ailleurs de disposer de 15 modèles électriques en catalogue en 2027. Il y en aura finalement 14, mais à l’horizon 2030, dont deux berlines, neuf SUV et trois utilitaires légers. Marc Hedrich, Kia France : "Revenir aux alentours de 40 000 immatriculations dès 2026" À propos des VUL, là aussi l’ambition est moindre. Ce ne sont plus 250 000 ventes mais 232 000 qui sont désormais prévues en 2030. Rappelons que le premier élément, le PV5, a été commercialisé fin 2025 en Europe. Suivront le PV7 en 2027 et le PV9 en 2029. À plus court terme, autrement dit en 2026, Kia vise 3,35 millions de mises à la route. Un objectif déjà affiché début janvier. Le constructeur vise 691 000 livraisons de modèles hybrides et 400 000 de véhicules électriques.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.