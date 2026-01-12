Menu
Kia échoue à nouveau dans sa quête des 3,2 millions de voitures

Publié le 12 janvier 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Kia vise, depuis 2023, 3,2 millions de ventes dans le monde. Trois ans plus tard, cet objectif n’a toujours pas été atteint. En 2025, le constructeur sud-coréen a livré 3,13 millions de voitures, ce qui constitue malgré tout un record.
ventes mondiales kia 2025
Kia vise 3,35 millions de livraisons en 2026. ©Kia

Encore raté. Kia n’est toujours pas parvenu à atteindre son objectif de 3,2 millions de livraisons sur une année, après lequel il court depuis 2023. En 2025, le constructeur sud-coréen a immatriculé 3 135 803 voitures dans le monde, soit 2 % de plus qu’en 2024.

 

L’histoire retiendra sans doute davantage que ce volume de 2025 constitue un nouveau record pour Kia. Celui-ci devrait d’ailleurs être battu dès cette année, puisque son ambition est de réaliser 3,35 millions de ventes en 2026.

 

Avec l’EV2, Kia va doubler la mise à l’écoscore

 

Le modèle qui a rencontré le plus vif succès l’an passé demeure sans surprise le Sportage, avec 569 688 unités livrées. Le SUV est suivi du Seltos (299 766 unités) et du Sorento (264 673 unités). Le constructeur assure que les lancements de l’EV3, de la berline K4 ou encore du Carnival ont permis de soutenir son activité.

 

Année noire en France

 

Au niveau géographique, Kia a écoulé 545 776 véhicules en Corée du Sud (+1 %) et vise un total de 565 000 en 2026. Hors de son pays d’origine, ce sont 2 584 238 voitures qui ont été immatriculées (+2 %) et l’objectif est de monter à 2 775 000 cette année.

 

Marc Hedrich à nouveau président de Kia France

 

En France, l’année 2025 a été particulièrement difficile. Kia a écoulé 33 988 voitures dans l’Hexagone, perdant 22,5 % par rapport à 2024. Le Sportage est resté la meilleure vente (9 570 unités) mais le SUV a décliné de 37,3 %.

