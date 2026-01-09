Avec l’EV2, Kia va doubler la mise à l’écoscore

Kia complète sa gamme électrique avec l’EV2. Ce B-SUV, concurrent direct de la Renault 4 E-Tech, offre jusqu’à 448 km d’autonomie. Comme l’EV4 juste avant lui, il sera éligible à l’écoscore, dans la mesure où il est lui aussi produit dans l’usine slovaque de Zilina.

Avec l'EV2, Kia s'invite sur le segment des B-SUV électriques. ©Kia

Le festival électrique de Kia se poursuit. En ouverture du salon de l’automobile de Bruxelles, le constructeur sud-coréen a dévoilé la version définitive de l’EV2. Ce modèle va lui permettre d’entrer de plain-pied dans le segment des B-SUV électriques.

Cette nouvelle offre, dont les tarifs n’ont pas été dévoilés, aura totalement sa place sur le marché français. Sa production en Europe, dans l’usine slovaque de Zilina, lui permettra d’être éligible à l’écoscore, au même titre que la récente EV4. Pour les professionnels, cela se traduira notamment par des avantages en nature réduits.

Jusqu'à 447 km d'autonomie

Rival annoncé de la Renault 4 E-Tech, l’EV2 se veut un peu plus court : 4 060 mm contre 4 143 pour le B-SUV au losange. Un écart qui se réduit au niveau de l’empattement, de 2 565 mm pour le Kia vs 2 624 mm pour le Renault.

L’EV2 s’incline également en termes de volume de coffre, plafonnant à 403 litres en version quatre places avec deux sièges arrière coulissants et inclinables. L’espace aux jambes va alors de 885 à 958 mm. En configuration cinq places fixes, le coffre se réduit à 362 litres. Ajoutez, dans les deux cas, un mini coffre avant de 15 litres. À titre de comparaison, la R4 E-Tech offre 420 litres de coffre.

Le nerf de la guerre se situe toutefois davantage dans les capacités routières. Plus particulièrement au niveau de l’autonomie. L’EV2 sera disponible avec deux tailles de batterie, 42,2 et 61 kWh. De quoi parcourir respectivement jusqu’à 317 et 447 km entre deux recharges complètes.

Toujours à titre comparatif, le B-SUV de Renault est promis à 409 km d’autonomie grâce à sa batterie de 52 kWh et à 308 km avec sa batterie de 40 kWh. Les deux modèles évoluent donc dans des sphères assez proches.

Trois écrans à bord

Les deux versions de l’EV2, qui reposent sur une architecture 400 V, peuvent se recharger à 80 % en 30 minutes en charge rapide. Pour la recharge sur site ou à domicile, le B-SUV est doté de série d’un chargeur AC de 11 kW ou de 22 kW en option.

À noter que la production de l’EV2 se fera en deux temps. La version 42,2 kWh ouvrira le bal dès février 2026, tandis que la version 61 kWh suivra à partir du mois de juin.

À bord, la présentation est assez sobre, sans fioritures. Le B-SUV n’en reste pas moins un véhicule branché avec trois écrans. À savoir un combiné d’instruments de 12,3 pouces, un écran central tactile de la même taille et un écran de climatisation de 5,3 pouces.

Ajoutez à cela les mises à jour à distance, la recharge bidirectionnelle, ou encore une longue liste d’aides à la conduite et vous obtenez un véhicule bien armé pour tenir la dragée haute à la concurrence. De quoi, sans doute, redonner de l’allant aux ventes de Kia en France, lesquelles ont plongé de 22,5 % en 2025, à 33 988 unités.