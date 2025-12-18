Marc Hedrich à nouveau président de Kia France

Publié le 18 décembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le constructeur sud-coréen vient d'annoncer le retour de Marc Hedrich en France. Le 1er janvier 2026, il redeviendra président de la filiale hexagonale, fonction qu'il a déjà occupée de 2021 à 2023. Soohang Chang prend le poste de PDG de Kia Europe.

À partir du 1er janvier 2026, Marc Hedrich sera à nouveau le président de Kia France. ©Kia

Après deux ans à la tête de Kia Europe, Marc Hedrich va revenir en France. En effet, le 1er janvier 2026, il prendra la suite de Tae-Kun Yang à la présidence de Kia France. Le dirigeant français, qui a déjà présidé Kia France de 2021 à 2023, aura passé deux années à la tête de Kia Europe à préparer la prochaine phase de développement de la marque sur le continent, explique le constructeur. "Sa compréhension fine des tendances de consommation locales et des dynamiques réglementaires, alliée à ses succès passés, fait de cette nomination un choix stratégique pour Kia", affirme le constructeur sud-coréen. Christophe Mandon, Kia France : "La reconquête du marché BtoB est un axe prioritaire" Soohang Chang devient le nouveau PDG de Kia Europe. Actuellement vice-président principal et responsable de la région Moyen-Orient et Afrique du constructeur coréen, il prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2026. À ce poste, il aura pour mission de piloter la stratégie de Kia dans l’objectif de "renforcer la compétitivité et la performance commerciale de la marque sur l’ensemble du continent", précise la marque dans son communiqué. Il se concentrera notamment sur l’accélération de la feuille de route d’électrification et des initiatives de développement durable de Kia en Europe. Il consolidera également les partenariats et les stratégies d’engagement client. "Sa capacité éprouvée à obtenir des résultats sur des marchés variés lui permettra de relever les défis du paysage automobile européen et de soutenir la croissance à long terme de Kia", assure le constructeur dans un communiqué.

