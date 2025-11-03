Kia voit enfin l'un de ses modèles bénéficier de l'écoscore
Publié le 3 novembre 2025
Kia voit enfin l’un de ses modèles validés par l'écoscore. La liste des véhicules écoscorés publiée au Journal officiel a été mise à jour. Ainsi, comme anticipé par la marque en août 2025, l’EV4 s'est vu ouvrir l'accès à cette aide. Et ce n’est pas le fruit du hasard, puisque la berline du constructeur sud-coréen est le premier modèle à être produit en Europe.
En difficulté sur le marché des flottes, le constructeur sud-coréen dispose ainsi d'un modèle pouvant bénéficier de l'avantage en nature. Pour mémoire, l’EV4 est assemblée sur les lignes de production de l’usine de Zilina, en Slovaquie, l’unique site de Kia sur le Vieux Continent. Un véhicule clairement calibré pour le marché européen. La berline cinq portes avec une batterie produite en Europe peut ainsi bénéficier d'une prime CEE de 4 100 euros à 5 600 euros. L'EV4 est disponible à partir de 38 290 euros.
Produite en Allemagne, la version d’entrée de gamme de la Tesla Model Y figure aussi parmi les modèles pouvant bénéficier de la prime CEE et de l'avantage en nature. Le SUV du constructeur américain est proposé à partir de 39 990 euros. Rappelons que la version restylée du véhicule américain avait dû faire face à un blocage au printemps.
D’autres modèles valident leur écoscore, comme la version Pro du Volkswagen ID. Buzz, la Skoda Enyaq Coupé 85x et l'Elroq 85x, ou encore la Jeep Compass. Rappelons que l’écoscore tient compte de l’empreinte carbone issue de la production, mais aussi du transport. En dehors du Hyundai Inster, la plupart des modèles éligibles à la prime CEE sont produits en Europe.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.