Pour la première fois, Kia lance la production d’un véhicule électrique en Europe

Publié le 22 août 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le constructeur sud-coréen annonce le démarrage de la production de l’EV4 dans son usine de Žilina, en Slovaquie. Il s’agit du premier véhicule électrique assemblé par Kia en Europe, lui permettant d’être éligible à la prime CEE en France.

L'EV4 est le premier modèle électrique produit en Europe par Kia. ©Kia

L’EV4 va pouvoir être éligible à la prime CEE "coup de pouce" en France. En effet, Kia annonce le lancement de la production de sa berline cinq portes sur les lignes d’assemblage de son unique usine en Europe, située à Žilina en Slovaquie. Il s’agit pour le constructeur sud-coréen du premier véhicule électrique qu'il fabrique sur le Vieux Continent. Bonus écologique et CEE : les distributeurs automobiles pris dans une mécanique à risque Afin d’accueillir l’assemblage de l’EV4, Kia assure avoir réalisé d'importantes améliorations dans son usine, qui compte 3 700 personnes. Cette modernisation a nécessité un investissement de 108 millions d’euros et profite de nouvelles technologies telles qu’un convoyeur pour batterie installé sur la ligne de châssis. Le site existe depuis 20 ans et peut produire jusqu’à 350 000 unités par an. Le constructeur assure par ailleurs que cette version cinq portes de l’EV4 a été calibrée pour le marché européen. "À compter du 20 août 2025, Kia Slovaquie produira des véhicules 100 % électriques aux côtés de modèles hybrides et thermiques. Grâce à l’extension de nos capacités de production, nous sommes en mesure de répondre encore plus efficacement aux besoins divers et variés de nos clients européens", assure dans un communiqué Marc Hedrich, PDG de Kia Europe. Le groupe Hyundai Motor frappé par les droits de douane au deuxième trimestre Ce modèle doit débarquer dans les concessions françaises à partir de septembre 2025. En produisant l’EV4 en Europe, le véhicule devrait bénéficier d'un écoscore lui permettant d’être éligible à la prime CEE jusqu’à 4 200 euros. Rappelons que l’EV4 repose sur la plateforme modulaire globale électrique baptisée E-GMP.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet