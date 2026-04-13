Christophe Mandon propulsé chez Kia Europe

Nommé vice-président de Kia France en juillet 2025, pour pallier le départ de Fabrice Martin-Blas, Christophe Mandon change déjà de fonction. Une évolution étroitement liée au retour de Marc Hedrich aux affaires de la filiale française du constructeur sud-coréen.

L’ex-cadre dirigeant du groupe Stellantis grimpe à l’échelon européen. Il est promu vice-président des ventes et de l’expérience client à compter du 13 avril 2026. Sjoerd Knipping, directeur des opérations de Kia Europe, est son supérieur hiérarchique.

"Christophe apporte une solide expérience internationale dans le pilotage des ventes et une compréhension fine de l’évolution des attentes clients, réagit Sjoerd Knipping. Son leadership sera déterminant pour accélérer nos performances commerciales et renforcer encore l’expérience de possession proposée aux clients Kia en Europe."

Fort d’une expérience de près de 30 ans dans l’automobile, Christophe Mandon a un profil très international. Il a occupé des fonctions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Son dernier poste chez Stellantis était celui de vice-président des ventes pour Opel, en Allemagne.

"Alors que Kia poursuit sa transformation en Europe à travers l’électrification et la digitalisation, la performance commerciale et l’excellence de l’expérience client deviennent des enjeux de plus en plus stratégiques", déclare Christophe Mandon.

"Mon objectif, poursuit-il, est d’accompagner les marchés européens dans une croissance durable des ventes, tout en offrant aux clients une expérience fluide et cohérente à chaque point de contact."