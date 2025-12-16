Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Le groupe Volkswagen France annonce déjà sa présence au Mondial de l'Auto 2026

Publié le 16 décembre 2025

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
La filiale française du groupe Volkswagen vient d'annoncer sa présence au Mondial de l'Auto 2026. Elle y présentera notamment les nouveautés de ses marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Cupra, Skoda et Audi. Sa direction Mobility Solutions sera également de la partie.
Mondial de l'Auto 2026 Volkswagen
Le groupe Volkswagen France fera partie des exposants au Mondial de l'Auto 2026. ©Volkswagen

Alors que le Mondial de l'Automobile de Paris ouvrira ses portes le 12 octobre 2026, la liste des marques présentes commence à s'égrainer.

 

En effet, le groupe Volkswagen France vient d'annoncer que ses marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Skoda, Cupra et Audi exposeront sur l'évènement.

 

"L'année 2026 verra l'arrivée sur le marché français d'un portefeuille de nouveautés très important pour les marques du groupe", explique la filiale française. On peut notamment évoquer la Cupra Raval, la VW ID.Polo ou encore le Skoda Epiq, des modèles électriques à partir de 25 000 euros.

 

Les grands comptes aussi

 

En plus de ses marques, le groupe VW France sera également présent avec sa direction Mobility Solutions, à destination des grands comptes. Le constructeur précise qu'en 2024 "mille cinq cents clients grands comptes avaient ainsi pu découvrir les nouveautés."

 

Rappelons que la 91e édition du Mondial de l'Auto se tiendra du 12 au 18 octobre 2026.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Conduite autonome : Volkswagen teste le ressenti des passagers avec le Gen.Urban

Conduite autonome : Volkswagen teste le ressenti des passagers avec le Gen.Urban

Le Skoda Elroq franchit le cap des 100 000 unités produites

Le Skoda Elroq franchit le cap des 100 000 unités produites

Essai Volkswagen T-Roc : rester une valeur sûre

Essai Volkswagen T-Roc : rester une valeur sûre

Essai Audi Q3 : de retour dans la course

Essai Audi Q3 : de retour dans la course

Scala lance le chantier d'une concession trimarque à Tarbes

Scala lance le chantier d'une concession trimarque à Tarbes

François Bacquet va diriger la communication de Volkswagen Group France

François Bacquet va diriger la communication de Volkswagen Group France

Laisser un commentaire

cross-circle