Le Mondial de l'Auto 2026 ouvrira ses portes le 12 octobre

Publié le 13 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Dans un an jour pour jour, le Mondial de l'Auto accueillera le public à la porte de Versailles à Paris. Les visiteurs seront attendus durant une semaine, du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2026.

La 91e édition du Mondial de l'Auto ouvrira ses portes du 12 au 18 octobre 2026. ©Mondial de l'Auto/Joris Clerc

"Dans 365 jours, le rideau se lèvera sur un rendez-vous unique. Nous avons hâte de vous retrouver pour célébrer ensemble l’excellence et la passion de l’automobile", confie Serge Gachot, directeur du Mondial de l'Auto. La porte de Versailles, à Paris, deviendra donc le plus grand showroom de France durant une semaine, du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2026. Pas de surprise sur les dates, mais sur la durée de l'évènement. En effet, à la clôture de la 90e édition en 2024, les organisateurs avaient annoncé vouloir ajouter un week-end de plus. Ce ne sera donc pas le cas. Le salon automobile de Lyon fait carton plein et donne rendez-vous en 2027 "Les constructeurs automobiles sont tout à fait déterminés à aller à la rencontre de leurs publics et à dévoiler leurs nouveautés", souligne Serge Gachot, directeur du Mondial de l'Auto, dans un communiqué. "L’édition 2026 s’annonce exceptionnelle, avec le retour de grandes marques, des premières mondiales et de nombreuses surprises pour nos visiteurs." Le Mondial de l’Auto 2024 a dépassé le cap des 500 000 visiteurs Rappelons que l'édition 2024 de ce salon avait attiré 508 007 visiteurs. Un chiffre en augmentation de 27,7 % par rapport à l’édition précédente qui en avait totalisé 397 812. Même constat pour la journée presse où 4 000 journalistes (dont ¼ d’étrangers) et 1 000 créateurs de contenus étaient accrédités. Tous avaient ainsi pu découvrir 48 constructeurs et 158 exposants répartis sur les cinq halls dédiés à l’évènement. Le centre d’essai avait également enregistré une hausse de sa fréquentation avec 3 300 tests drive réalisés pour dix marques différentes.

