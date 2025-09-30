Le salon automobile de Lyon fait carton plein et donne rendez-vous en 2027

Publié le 30 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

L’édition 2025 du salon automobile de Lyon a confirmé sa montée en puissance en attirant près de 100 000 visiteurs et en battant un record de commandes. L’édition 2027 est d’ores et déjà programmée.

Le salon automobile de Lyon a attiré près de 100 000 visiteurs. ©Nass M.

Avec 55 marques représentées, pour l’essentiel via des distributeurs locaux, le salon de l’automobile de Lyon partait sur de bonnes bases. L’assurance, imaginait sans doute l’organisateur GL events, d’attirer un nombre record de visiteurs. Le pari est gagné puisque 98 454 personnes ont été accueillies au cours de cinq jours d’exposition, soit près de 30 % de plus qu’en 2023. L’objectif avait été fixé à 70 000. Cette édition est qualifiée d’"exceptionnelle" par l’organisation, qui n’hésite pas à classer le salon lyonnais parmi les événements phares en Europe, avec Bruxelles, Munich et Paris. Il faut dire que les marques présentes avaient en magasin de quoi attirer les foules avec plus de 50 nouveautés, souvent en première nationale. Parmi elles, citons le Citroën C5 Aircross, le DS N° 8, la Peugeot 308 restylée, les Nissan Micra et Leaf ou encore les Audi Q3, BMW iX3 et Mercedes-Benz CLA. 2 400 commandes Le salon de Lyon a par ailleurs assumé son statut de rendez-vous commercial en cumulant près de 2 400 commandes de véhicules neufs et d’occasion. "Cette édition 2025 marque un tournant décisif pour le salon automobile de Lyon. Notre concept «vente et image» fonctionne à merveille pour le plaisir de tous les visiteurs, mais aussi pour les exposants", souligne Anne-Marie Baezner, la directrice du salon. Les organisateurs, forts de ce succès, s’attellent d’ores et déjà à construire l’édition 2027 en fixant sa date. Celle-ci se déroulera du 22 au 26 septembre, sans doute avec l’objectif de dépasser pour de bon le cap des 100 000 visiteurs.

