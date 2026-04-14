Christophe Olivier passe d'Opteven à WTW NSA

Christophe Olivier a rejoint les rangs de WTW NSA. L'annonce a été officialisée sur les réseaux sociaux par l'entreprise spécialisée dans la garantie. Elle lui confie le poste clé de directeur du développement et des partenariats stratégiques sur le marché automobile.

À ce titre, il rendra des comptes à Grégory Viollet, directeur de la division WTW NSA & Sport Mécanique. Pour rappel, cette branche est dédiée à la couverture des pannes mécaniques et des sports automobiles. Christophe Olivier interviendra à l'échelle nationale et européenne. Il aura l'ambition de renforcer les offres du garantisseur pour les adapter aux nouvelles réalités commerciales des voitures d'occasion.

Il arrive tout droit de la concurrence. Christophe Olivier a passé près de quatorze années au service d'Opteven, le leader du secteur de la garantie panne mécanique. D'abord chef de région puis directeur réseau pour le groupe lyonnais, il avait été nommé, en 2019, directeur commercial retail France pour les deux marques, Opteven et Garantie M.

Titulaire d'un DUT en techniques de commercialisation obtenu à Marseille et d'un DTA en vente de produits et services financiers passé à Paris XII, Christophe Olivier fait valoir trente années d'expérience. Il a effectué une bonne partie de sa carrière au service de groupes bancaires dans les territoires ultramarins.