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Christophe Olivier passe d'Opteven à WTW NSA

Publié le 14 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Christophe Olivier a officialisé son arrivée chez WTW NSA après quatorze ans dans les rangs d'Opteven. Il rejoint le garantisseur en qualité de directeur du développement et des partenariats stratégiques sur le marché automobile.
WTW NSA garantie automobile
Christophe Olivier devient directeur du développement et des partenariats stratégiques de WTW NSA. ©DR

Christophe Olivier a rejoint les rangs de WTW NSA. L'annonce a été officialisée sur les réseaux sociaux par l'entreprise spécialisée dans la garantie. Elle lui confie le poste clé de directeur du développement et des partenariats stratégiques sur le marché automobile.

 

À ce titre, il rendra des comptes à Grégory Viollet, directeur de la division WTW NSA & Sport Mécanique. Pour rappel, cette branche est dédiée à la couverture des pannes mécaniques et des sports automobiles. Christophe Olivier interviendra à l'échelle nationale et européenne. Il aura l'ambition de renforcer les offres du garantisseur pour les adapter aux nouvelles réalités commerciales des voitures d'occasion.

 

La garantie panne mécanique au défi des mutations du véhicule d'occasion

 

Il arrive tout droit de la concurrence. Christophe Olivier a passé près de quatorze années au service d'Opteven, le leader du secteur de la garantie panne mécanique. D'abord chef de région puis directeur réseau pour le groupe lyonnais, il avait été nommé, en 2019, directeur commercial retail France pour les deux marques, Opteven et Garantie M.

 

Titulaire d'un DUT en techniques de commercialisation obtenu à Marseille et d'un DTA en vente de produits et services financiers passé à Paris XII, Christophe Olivier fait valoir trente années d'expérience. Il a effectué une bonne partie de sa carrière au service de groupes bancaires dans les territoires ultramarins.

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