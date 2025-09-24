Le salon automobile de Lyon 2025 prend une envergure européenne

L'édition 2025 du salon automobile de Lyon a ouvert ses portes au public à Eurexpo Lyon (69). Plus de 70 000 visiteurs sont attendus pour une manifestation qui assoit sa dimension européenne.

Anne-Marie Baezner, directrice générale du salon automobile de Lyon. ©Le Journal de l'Automobile

C'est désormais évident : les constructeurs automobiles se sont emparés du salon de Lyon comme d'un vecteur de présentation et de soutien aux ventes. Pour Anne-Marie Baezner, directrice générale de la manifestation, le salon avait déjà pris une dimension nationale lors de la précédente édition, en 2023.

En 2025, c'est une envergure européenne qui s'aperçoit. "Toutes les marques sont réunies, y compris celles qui n'étaient pas présentes au salon de Munich. Or, la ville de Lyon est bien au centre de l'Europe", fait-elle remarquer.

Présentations qui s'enchaînent sur les stands, conférences de presse des dirigeants de marques, la manifestation qui se déroule depuis ce 24 septembre 2025 jusqu'au 28 septembre propose une pluie de nouveautés internationales et européennes.

Plus de 55 marques automobiles

En 2025, plus de 55 marques automobiles de onze nationalités différentes exposeront sur leurs stands des nouveautés. Certaines feront même leurs premiers pas à Lyon, comme Aspark, un constructeur japonais d'hypercars produites en Italie, Cadillac, Isuzu, Lynk & Co, Polestar, qui annoncera officiellement la commercialisation de ses modèles en France, ou encore XPeng.

Les visiteurs peuvent découvrir le nouveau Citroën C5 Aircross, le DS N° 8 et la N° 4 restylée. Lancia présentera sa nouvelle Ypsilon HF Line et Peugeot révélera la très attendue E-208 GTI ainsi que la 308 restylée.

Nissan a choisi le salon de Lyon, également pour les avant-premières européennes de sa nouvelle Micra et de sa Leaf nouvelle génération, deux modèles cruciaux pour l'avenir de la marque japonaise en Europe.

Du côté allemand, Audi mettra à l'honneur la nouvelle Q3, BMW l’iX3, Mercedes le CLA, sans oublier le showcar Volkswagen ID. Polo, qui préfigure ce que sera la future citadine électrique du constructeur.

De la voiture d'occasion à l'hypercar

Sept univers autour de l’automobile attendent le visiteur. En plus des domaines récurrents (véhicules neufs, voitures d'occasion, écomobilité, sport automobile, services & accessoires), un espace dédié aux véhicules utilitaires et un autre consacré à la "van life" feront leur apparition. En parallèle, plus de 400 voitures seront à l’essai pendant le salon.

La dernière édition de cette biennale, qui s'était tenue en 2023, avait enregistré plus de 70 000 visiteurs (en dehors du salon Equip Auto), une progression de 17 % par rapport à 2021. Près de 1 900 véhicules avaient été commercialisés en l'espace de cinq jours.

Une bonne nouvelle compte tenu de la faiblesse du marché français. Les immatriculations recensées par AAA Data montrent une nouvelle baisse de plus de 9 % à la date du 22 septembre avec 73 659 véhicules immatriculés, contre 81 093 à la même période en 2024.