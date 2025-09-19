Le salon automobile de Lyon s'annonce riche en nouveautés

La prochaine édition de cet évènement devenu national se tiendra du 24 au 28 septembre 2025 à Eurexpo Lyon (69). Près d'une soixantaine de marques sont attendues avec, au menu, des modèles encore jamais dévoilés au public français.

Le salon automobile de Lyon accueillera du 24 au 28 septembre plus de 60 marques de voitures. ©Caroline Prince

Deux semaines après l'IAA de Munich (Allemagne), Lyon (69) va elle aussi devenir la capitale de l'automobile. Longtemps considéré comme un évènement régional, le salon automobile de Lyon, qui aura lieu cette année du 24 au 28 septembre 2025 à Eurexpo, a pris depuis une dimension nationale et joue désormais dans la cour des grands. Il n'a plus rien à envier à d'autres prestigieux salons comme le Mondial de Paris !

60 marques

Les organisateurs attendent en effet près de 60 marques, dont certaines feront même leurs premiers pas à Lyon, comme Aspark, un constructeur japonais d'hypercars produites en Italie, Cadillac, Isuzu, Lynk & Co, Polestar, qui annoncera officiellement la commercialisation de ses modèles en France, ou encore XPeng.

Et elles ne viendront pas les mains vides : deux premières mondiales seront présentées. Ferrari dévoilera pour la toute première fois son inédite Amalfi, tandis qu’Aspark présentera la spectaculaire Owl Roadster, une hypercar électrique. Ces deux ultrasportives viendront rejoindre la douzaine d'autres voitures d'exception qui seront réunies dans un hall spécifique.

Sept thématiques, dont deux nouvelles

Plusieurs marques étrangères profitent du rendez-vous lyonnais pour lever le voile sur leurs nouveautés. Nissan a choisi la capitale des Gaules pour présenter en avant-première européenne ses nouvelles Micra et Leaf.

Du côté allemand, Audi mettra à l'honneur la nouvelle Q3, BMW l’iX3, Mercedes le CLA, sans oublier le showcar Volkswagen ID. Polo, qui préfigure ce que sera la future citadine électrique du constructeur.

Mais là où il risque d'avoir beaucoup de monde, c'est sur le stand Renault. Le public français pourra y faire connaissance avec la sixième génération de la Clio !

Sept univers autour de l’automobile attendent le visiteur. En plus des domaines récurrents (véhicules neufs, VO, écomobilité, sport automobile, services & accessoires), un espace dédié aux véhicules utilitaires et un autre consacré à la "van life" feront leur apparition. En parallèle, plus de 400 voitures seront à l’essai pendant le salon.

1 900 ventes en 2023

Si le salon de Lyon est porté par les distributeurs locaux, il est devenu depuis quelques éditions une alternative importante pour les constructeurs automobiles qui y voient la possibilité d'exposer leurs nouveautés à moindre coût, très loin des tarifs des salons internationaux.

La dernière édition de cette biennale, qui s'était tenue en 2023, avait enregistré plus de 76 000 visiteurs, une progression de 17 % par rapport à 2021. Selon nos confrères du quotidien Le Progrès, il s'était vendu 1 900 véhicules en l'espace de cinq jours.