La révolte de l'automobile européenne s'organise au salon de Munich

Du 8 au 14 septembre 2025, la planète automobile se donne rendez-vous à Munich, pour le salon IAA Mobility. Les constructeurs allemands seront naturellement au cœur de l'évènement, avec notamment la présentation des BMW iX3 Neue Klasse et de son éternel concurrent, le Mercedes-Benz GLC. Mais l'écrin bavarois va également accueillir une autre grande première : la nouvelle Renault Clio.

C'est à partir de cette date que la Commission européenne va discuter avec les acteurs de cette industrie de l'avenir et notamment de l'échéance de 2035. La clause de revoyure sera dans toutes les têtes et tous, ou presque, font passer des messages avant l'évènement, comme dernièrement Oliver Zipse, le patron de BMW, pour qui l'arrêt du thermique en 2035 est une "grave erreur".

C'est à partir de cette date que la Commission européenne va discuter avec les acteurs de cette industrie de l'avenir et notamment de l'échéance de 2035. La clause de revoyure sera dans toutes les têtes et tous, ou presque, font passer des messages avant l'évènement, comme dernièrement Oliver Zipse, le patron de BMW, pour qui l'arrêt du thermique en 2035 est une "grave erreur".

Toujours est-il qu'un salon doit être une fête, annonçant les nouveautés des mois à venir. Honneur à BMW, le constructeur munichois qui joue donc à domicile.

Ce sera le premier bain de foule pour le nouveau iX3 qui donne le top départ des Neue Klasse, c'est-à-dire une nouvelle génération de modèles. L'historique rival, Mercedes-Benz, ne sera pas en reste puisqu'il dévoilera notamment la nouvelle génération du GLC.

Pour nous Français, le gros morceau de ce salon sera la révélation de la sixième génération de la Renault Clio. Un modèle très attendu que nous découvrirons donc lundi 8 septembre.

Volkswagen ne viendra pas les mains vides non plus, avec la version quasi définitive de sa citadine électrique, l'ID.2 devenue l'ID. Polo. Le nouveau T-Roc, dévoilé il y a quelques semaines, se livrera encore un peu plus. Le constructeur devrait aussi en dire plus sur l'ID. Cross, la future variante 100 % électrique du T-Cross.

Sur le stand Audi, le Q3 Sportback prendra place comme le Concept C, dévoilé il y a quelques jours à Milan, qui laisse imaginer un futur sportif électrique.

Toujours dans le groupe VW, Cupra va dévoiler le concept Tindaya, un SUV électrique du même gabarit que le Formentor. Skoda, la marque tchèque du groupe, va présenter le concept Vision O qui préfigure ce que pourrait être une Octavia électrique.

Porsche mettra l'accent sur le nouveau Cayenne électrique, en cours de développement, et sur les technologies qu'il embarque, comme notamment la recharge à induction.

Opel, seule marque du groupe Stellantis présente à Munich, va mettre l'accent sur la sportivité électrique avec un stand dédié à son label GSE. Les visiteurs découvriront le concept Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE.

Leapmotor, qui évolue dans la galaxie Stellantis en Europe, exposera le SUV B10 dont la commercialisation en Europe débute. Le chinois mettra aussi en lumière la Bxx, une berline du segment C annoncée pour 2026.

Hyundai va quant à lui dévoiler le concept Three qui va nous renseigner sur la future Ioniq 3, cousine technique de la Kia EV3 et concurrente de la R4 E-Tech entre autres.

Les constructeurs chinois seront également bien présents. BYD annonce qu'il dévoilera pour la première fois au public la Seal 6 DM-i Touring. Il fera également une place à Denza, sa marque premium, avec les D9 et Z9 GT en exposition.

La Chine automobile sera aussi représentée par XPeng, Changan, Lucid, Hongqi, Omoda et Jaecco. Le turc Togg sera aussi dans la ville bavaroise.

Les équipementiers font aussi le voyage avec les présences annoncées de Bosch, Valeo, Mahle, Aumovio, Schaeffler, Prologium, Horse et Aisin.