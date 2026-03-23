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Constructeurs

Leapmotor inaugure à Munich son premier centre d'innovation situé hors de Chine

Publié le 23 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Leapmotor implante un centre d’innovation à Munich, en Allemagne. Pour la marque chinoise, il s'agit du premier site de ce type situé en dehors de ses frontières nationales. Elle entend ainsi mieux capter les attentes des consommateurs européens et accélérer son expansion sur le continent.
Leapmotor Stellantis Allemagne
Leapmotor annonce l’inauguration de son centre européen d’innovation, basé à Munich, en Allemagne. ©Leapmotor-Stellantis

Leapmotor s’ancre en Europe. La marque chinoise de la galaxie Stellantis annonce l’inauguration de son centre européen d’innovation, basé à Munich, en Allemagne. Il s’agit là du premier centre d’innovation pour la marque implanté en dehors des frontières chinoises. Le site est "implanté dans le quartier de Schwabing-Freimann, l’un des pôles les plus dynamiques de Munich en matière de culture, de technologie et d’innovation automobile, et reconnu pour sa communauté vivante de talents internationaux en design et en ingénierie", précise Leapmotor dans son communiqué.

 

Pour la marque chinoise, ce nouveau centre d’innovation se présente comme une étape majeure. Le site se présente comme un "hub créatif" dans l’objectif de mesurer les tendances et les attentes des consommateurs, notamment européens. Toutefois, Leapmotor assure que la conception aura une visée internationale.

 

Un accent mis sur l'Europe

 

Yu Shuyue, directeur du centre mondial de design de Leapmotor, présent lors de l’événement, s’est appuyé sur le B03X pour présenter la vision de ce nouveau centre d’innovation. Le SUV servira de référence pour les ingénieurs du centre de la marque à Munich. Ce site veut être un marqueur de l’expansion de la marque à l’international et plus particulièrement en Europe.

 

FAW entre au capital de Leapmotor

 

En effet, la marque chinoise a annoncé fin février qu’elle débutera dès l’été 2026 la production de son SUV B10 dans l’usine espagnole de Saragosse. Ainsi, la production de ce modèle électrique pourrait atteindre les 40 000 unités en année pleine. Notons que la B05 pourrait également se retrouver sur les lignes d’assemblage outre-Pyrénées, à condition que la demande suive.

 

D’autre part, en s’appuyant sur le soutien de Stellantis, Leapmotor compte doubler son réseau commercial en Europe et s’appuie déjà sur 800 points de vente sur tout le Vieux Continent. Un maillage qui a lui-même été multiplié par deux depuis 2024. En 2025, la marque a pénétré les marchés d’Europe de l’Est, d'Europe du Nord et d’Irlande.

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