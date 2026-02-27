Leapmotor accélère en Europe en s’appuyant sur le réseau Stellantis

Le constructeur chinois Leapmotor poursuit son implantation sur le marché européen à un rythme soutenu. Au dernier trimestre 2025, il a écoulé plus de 17 000 véhicules en Europe, contre environ 1 300 unités sur la même période en 2024.

La marque dépasse désormais 2 % de part de marché sur le segment des voitures particulières 100 % électriques sur le continent. Une évolution rapide, dans un contexte pourtant marqué par le ralentissement global de la demande et l’intensification de la concurrence sur les modèles électriques abordables.

Cette performance repose principalement sur trois modèles. La T03, citadine électrique d’entrée de gamme, constitue le socle des volumes. La gamme est complétée par le C10, SUV du segment D proposé en version électrique ou avec prolongateur d'autonomie, un des deux seuls modèles disposant de cette technologie (avec le Mazda MX-30 R-EV), puis plus récemment par le B10, un SUV compact 100 % électrique.

Maillage complet de l'Europe

L’autre levier de croissance tient au maillage territorial. En 2025, Leapmotor a élargi sa présence à plusieurs nouveaux pays, notamment en Irelande, ainsi que dans les pays d'Europe de l'Est (Bulgarie, Croatie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) et en Europe du Nord (Danemark, Islande et Suède).

La marque dispose désormais de plus de 800 points de vente et de service sur le continent, soit deux fois plus qu’en 2024. Ce déploiement s’appuie principalement sur l’infrastructure de Stellantis. Pour le constructeur, l’objectif est ainsi de garantir à la majorité des automobilistes un accès aux services de vente et d’entretien à moins de 25 minutes de trajet.

Car au-delà des volumes, l’enjeu est celui de la crédibilité. Comme l’ensemble des constructeurs chinois récemment entrés sur le marché européen, Leapmotor doit rassurer sur la qualité du service après-vente, la disponibilité des pièces et la pérennité de son implantation. L’adossement à Stellantis constitue, de ce point de vue, un atout stratégique ce dont ne bénéficient pas les autres marques chinoises.

Italie, Allemagne et Royaume-Uni dans le top 3

En 2025, les trois marchés de Leapmotor en Europe ont été l'Italie (7 468 immatriculations), l'Allemagne (7 278 ) et le Royaume-Uni (4 273). Avec 3 561 immatriculations, la France n'est arrivée qu'en quatrième position.

Pour 2026, Leapmotor prépare l’arrivée de nouveaux modèles, dont une version à prolongateur d’autonomie du B10, ainsi que deux véhicules électriques supplémentaires, les B05 et B03X. A terme, sur le marché français, qui dispose aujourd'hui de plus d'une centaine de points de vente, la marque vise 10 000 unités par an.