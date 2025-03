Leapmotor ouvre son réseau à d'autres partenaires que Stellantis

La marque chinoise distribuée en France par Stellantis dispose d'un réseau de 110 points de vente, détenus uniquement par des investisseurs du constructeur. Mais avec l'élargissement de la gamme, qui intégrera, dès avril 2025, le C10 REEV, et d'ici la fin de l'année, le B10, Leapmotor compte se développer avec d'autres groupes.

Repris officiellement au printemps dernier par Stellantis, la distribution des modèles Leapmotor connait un démarrage en douceur. En 2024, il s'est immatriculé 330 véhicules dont 258 TO3, la petite citadine, et 72 C10, un SUV du segment D, tous les deux électriques. Depuis les deux premiers mois, la marque semble prendre doucement son envol avec 392 immatriculations dont... 93 % de TO3.

"Nous avons souffert en 2024 des atermoiements des pouvoirs publics concernant l'attribution ou non du bonus pour la TO3", rappelle Raphaëlle Holderith, directrice de Leapmotor France. Au final, bien que produite en Pologne dans l'usine Stellantis de Tychy, la TO3 n'en a pas bénéficié, car elle est en fait assemblée en SKD.

Lancement de la communication

"Pour développer l'image de notre marque, nous avons commencé ces dernières semaines des campagnes de communication digitales et nous allons poursuivre dans les jours qui suivent par de l'affichage public", présente Raphaëlle Holderith.

Toujours sur le chapitre de la communication, Leapmotor s'appuie sur un partenariat avec des personnalités du sport, en l'occurrence les frères Lebrun, Alexis et Félix, champions de tennis de table.

Concernant le réseau, Leapmotor dispose de 110 points de vente à fin février 2025. "Notre ambition première était d'avoir un représentant par département", indique Raphaëlle Holderith. Si les concessionnaires sont tous des investisseurs Stellantis, la marque n'est pas fermée à d'autres partenariats, mais ne communique pas sur le nombre de points de vente qu'elle compte atteindre dans un avenir proche.

"Nous demandons une superficie de 80 à 100 m², ce qui permet d'exposer au minimum nos deux véhicules, mais la gamme va rapidement s'étendre", présente Raphaëlle Holderith. Le prochain modèle disponible sera le C10 REEV, une version du C10 avec un prolongateur d'autonomie. Ce dernier sera disponible en avril.

Ce modèle doté d'un moteur électrique de 210 ch, est alimenté par une batterie de 28,4 kWh. En ordre de marche, elle est rechargée par un moteur quatre cylindres en ligne de 1.5 affichant une puissance de 67 ch qui fait donc office de groupe électrogène.

145 km d'autonomie

Leapmotor promet ainsi 145 km en 100 % électrique, qui serait un record, pour une hybride rechargeable, le meilleur modèle, l'Audi eTFSI, faisant 142 km, et une autonomie cumulée de 950 km. Surtout, le C10 REEV dispose d'une puissance de recharge de 65 kW, ce qui permet de charger la batterie de 30 à 80 % en 18 minutes.

Le véhicule sera proposé à partir 37 400 euros, avec une offre de lancement à 35 590 euros. Unique en son genre sur le marché, à part le Mazda MX30 R-EV à la fiche technique beaucoup moins impressionnante, le C10 REEV va -t-il permettre à Leapmotor de se faire une place au soleil ?

Pour l'instant, Leapmotor est bien en dessous des ambitions affichées lors du lancement de la marque. Elle prévoyait 1 500 VN fin 2024 et 8 000 à 9 000 pour cette année, pour atteindre 16 000 en 2026, soit environ 1 % de part de marché. À titre d'exemple, MG, qui dispose d'une gamme plus riche et d'environ 200 points de vente a écoulé 24 599 véhicules en 2024.

Un autre modèle, le B10, un SUV électrique du segment C, présenté au dernier Mondial de l'Auto, viendra également compléter la gamme d'ici fin 2025.