Selon une étude, un Européen sur cinq serait prêt à acheter une voiture chinoise

Le cabinet britannique Escalent a réalisé une étude sur l'appétence des clients pour les marques chinoises dans les cinq plus gros marchés automobiles européens. Les résultats montrent que ces dernières gagnent du terrain.

BYD et MG sont les marques chinoises les plus connues en Europe selon l'étude du cabinet britannique Escalent. ©AdobeStock

Selon cette enquête menée en octobre et novembre 2024 par Escalent auprès de 1 600 acheteurs de voitures neuves en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, pays qui représentent plus de la moitié des ventes de voitures en Europe, un propriétaire d'automobile sur cinq serait prêt à acheter un véhicule d’une marque chinoise.

Si les consommateurs européens restent attachés aux marques établies, l’enquête révèle que le prix joue un rôle clé dans leur décision d’achat. 72 % des acheteurs européens s’attendent en effet à ce que les voitures chinoises soient moins chères. L'étude montre qu'une réduction moyenne de 27 % sur le prix des véhicules chinois pourrait convaincre de nombreux acheteurs. Plus frappant encore, un acheteur sur dix n’aurait besoin que d’une remise de 10 % pour se laisser tenter.

Des prix intéressants avant tout

L’étude souligne que les jeunes consommateurs sont moins enclins à percevoir les marques chinoises comme des alternatives bas de gamme. Chez les moins de 35 ans, 19 % seraient prêts à considérer un véhicule chinois avec une réduction de seulement 10 %.

"Longtemps perçues comme des fabricants de copies bon marché, les marques chinoises modifient progressivement leur image, souligne l'enquête. En particulier, leurs modèles électriques rivalisent désormais en termes d’innovation avec ceux des marques mondiales."

MG et BYD figurent désormais parmi les 25 marques automobiles les plus connues en Europe. BYD, en particulier, suit la stratégie de Hyundai, multipliant les campagnes TV et devenant sponsor de l’Euro 2024.

"La menace chinoise concerne toutes les marques, y compris les constructeurs sud-coréens, allemands, français, japonais et italiens, souligne Mark Carpenter, directeur général d’Escalent UK. L'intérêt des acheteurs pour les véhicules chinois n’est pas limité à une niche de marché spécifique".