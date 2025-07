Moteurs BlueHDi : Stellantis rappelle 636 000 véhicules

Après les rappels liés aux moteurs PureTech et aux airbags Takata, Stellantis lance une nouvelle opération massive sur ses moteurs 1.5 BlueHDi. Quelque 636 000 véhicules sont concernés pour le constructeur qui annonce la mise en place d’une politique de garantie renforcée pour rassurer ses clients.

Près de 636 000 véhicules, toutes marques confondues (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Fiat), seraient concernés par cette nouvelle campagne de rappels. ©AdobeStock-Leszek Szelest

Jamais deux sans trois... Après deux campagnes de rappel qui ont fait grand bruit, celles liées aux moteurs PureTech et aux airbags Takata défectueux, Stellantis s'attelle cette fois à rapatrier dans ses ateliers ses véhicules aux moteurs 1.5 BlueHDi, produits entre octobre 2017 et janvier 2023.

En cause : une anomalie touchant la chaîne d’arbre à cames du moteur diesel. Près de 636 000 véhicules, toutes marques confondues (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Fiat), seraient concernés. L'enjeu est de taille pour le constructeur comme pour ses réseaux, appelés à gérer, en pleine période estivale, une hausse d'activité significative.

Diagnostic intelligent et réparation ciblée

La défaillance, qui peut aboutir à une casse moteur, se manifeste par des bruits de claquements ou des sons de "cigales". Les véhicules concernés s'exposent à de graves dommages mécaniques (rupture de soupapes, décalage de distribution...).

Pour identifier les cas à risque, Stellantis déploie dans ses ateliers un outil d’analyse sonore, capable de diagnostiquer le niveau d’usure de la chaîne à partir d’un simple enregistrement moteur. Ce dispositif technologique permet de prioriser les interventions et d’éviter les remplacements systématiques.

Lorsque l’usure est avérée, la pièce défectueuse est changée à titre gracieux, sans reste à charge pour le client, quel que soit le statut de garantie initial.

Une garantie moteur étendue pour rassurer les clients

Afin de restaurer la confiance perdue des automobilistes, le groupe annonce, en parallèle, la mise en place d'une politique d’accompagnement renforcée. Pour ces véhicules, la garantie moteur passe à dix ans ou 240 000 km, à condition que les interventions et l'entretien aient été réalisés selon les préconisations du constructeur.

Par ailleurs, à partir de mi-juillet, les clients ayant déjà engagé des frais liés à ce problème spécifique pourront demander un remboursement rétroactif via une plateforme dédiée.

Ces compensations s'appliquent aux réparations effectuées entre janvier 2023 et juin 2025, à nouveau sous réserve du respect des conditions techniques établies par le constructeur.

Une stratégie de fidélisation sur le VO

Ce rappel s’accompagne d’un dispositif inédit sur le marché du véhicule d’occasion. Pour éviter les réticences des acheteurs potentiels et protéger la valeur résiduelle des modèles concernés, Stellantis intègre le certificat Check+ à son offre VO via Spoticar et ses réseaux distributeurs.

Ce document garantit la même couverture spécifique que celle accordée aux premiers propriétaires.