FAW entre au capital de Leapmotor

Le constructeur public chinois FAW détient maintenant 5 % du capital de son compatriote privé, Leapmotor. Faut-il y voir le début d'une concentration de l'industrie automobile chinoise, annoncée depuis longtemps, ou une reprise en main du partenaire de Stellantis par le pouvoir chinois ?

Leapmotor a ouvert son capital (5 %) au constructeur public chinois FAW. ©IAA Mobility

Promise depuis longtemps déjà, la consolidation du secteur automobile chinois est-elle en marche ?

Sur fond de guerre des prix mais aussi d'un recentrage de la politique de l'État chinois qui déverse moins de subventions sur l'automobile, le paysage automobile du pays devrait évoluer dans les années à venir. Une sorte de "sélection naturelle" devrait s'opérer.

Dans ce contexte, Leapmotor, jeune et prometteuse marque créée en 2015, vient d'annoncer avoir ouvert son capital à FAW, un autre constructeur mais aux mains de l'État.

Ainsi, FAW a acheté 5 % du capital de Leapmotor pour une somme voisine de 500 millions de dollars, valorisant ainsi la société à 10 milliards de dollars.

Il faut rappeler que Stellantis est aussi actionnaire de Leapmotor depuis 2023, à hauteur de 21 % pour 1,5 milliard d'euros déboursés à l'époque. Depuis, le groupe occidental distribue la marque chinoise hors de Chine grâce à une coentreprise dont il détient 51 %.

Une reprise en main de Leapmotor ?

Les deux constructeurs chinois ont également annoncé un partenariat stratégique centré sur le développement et la fabrication d'une gamme de modèles PHEV et électriques à prolongateur d'autonomie (REEV).

Cette prise de participation d'un constructeur public dans un constructeur privé est peut-être, aussi, le signe d'une reprise en main voulue par l'État.

En effet, selon Les Échos, le pouvoir chinois avait peu apprécié la montée au capital de Stellantis dans Leapmotor. Certains interprètent l'arrivée de FAW comme une reprise en main, même symbolique, souligne le quotidien.

Des ambitions à la hausse

Dans la foulée de ces annonces, Leapmotor a également revu ses ambitions à la hausse. Il compte maintenant atteindre le million de véhicules livrés durant l'exercice 2026 et il souhaite dépasser la barre des quatre millions par an d'ici une décennie.

Pour cela, le marché chinois apportera naturellement son écho mais le gros de la croissance devrait venir de l'international qui ne pèse aujourd'hui que 10 % de ses ventes.

Leapmotor souhaite aussi compléter son portefeuille par le haut, à l'image de BYD avec Denza, en lançant une nouvelle gamme premium dont les premiers représentants devraient être le SUV D19 et le monospace D99.

Trois nouveautés en France en 2026

En attendant, Leapmotor va avoir une actualité chargée en 2026 sous nos latitudes. En effet, la marque lancera le SUV B10 REEV au printemps, puis la berline B05 en juillet. Viendront ensuite, en fin d'année, les A05 et A10, deux modèles pour attaquer le segment B.